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ANTALYA 21 yıllık dini nikahlı çiftin resmi nikahı 65 yaş yasağına takıldı

21 yıllık dini nikahlı çiftin resmi nikahı 65 yaş yasağına takıldıANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 21 yıldır dini nikahla yaşayan Sait Dursun (69) ve Canan Çoban'ın (45), 30 Mart günü kıyılmasını istedikleri resmi nikahları, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

04.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:31
21 yıllık dini nikahlı çiftin resmi nikahı 65 yaş yasağına takıldı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 21 yıldır dini nikahla yaşayan Sait Dursun (69) ve Canan Çoban'ın (45), 30 Mart günü kıyılmasını istedikleri resmi nikahları, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı nedeniyle gerçekleştirilemedi. Dursun ve Çoban çifti yetkililerden yardım istedi.
Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde yaşayan SGK'dan emekli Sait Dursun ile Canan Çoban, 1999 yılında, Mersin'in Silifke ilçesinde dini nikah kıyıp, birlikte yaşamaya başladı. Çift, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanabilecek bir olumsuzluk ihtimaline karşı resmi nikah yapmaya karar verdi. 30 Mart günü evraklarını hazırlayıp, Manavgat Belediyesi Nikah Memurluğu'na başvuran çifte, koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart'ta, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı hatırlatılarak, Sait Dursun'un yaşı nedeniyle nikah yapılamayacağı bilgisi verildi.
'VİRÜS NEDENİYLE KABUL EDİLMEDİ'
Daha önceki 2 evliliğinden 2'si erkek 5 çocuğu ve 14 torunu bulunan Sait Dursun ile ilk evliliğinden 2 oğlu bulunan Canan Çoban, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den kendilerine yardımcı olmasını istediler. 21 senedir dini nikahla evli olduklarını söyleyen Sait Dursun, "21 senedir evliyiz, nikah için başvurduk. Virüs nedeniyle kabul edilmedi. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
'YAŞINIZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA GİRİYOR'
Nikah memurluğundan kendilerine 'Evrakları tamamlayıp gelin, gün verilecek' denildiğini aktaran Sait Dursun, "Gittiğimizde ise 'sizin yaşınız virüsten dolayı sokağa çıkma yasağına giriyor. Sizin nikahınızı virüs geçtikten sonra yapacağız' dediler" diye konuştu.
'SALGINA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DENK GELDİ'
Canan Çoban da nikahlarının kıyılmasını istediklerini söyleyerek, "1999 yılından bu yana dini nikahla evliyiz. Eşim, 'ne olur olmaz kıyalım' dedi. 21 senedir evliyiz. Bugüne kadar çeşitli sorunlarımız vardı, onları hallettik. Ama şimdi de salgına ve sokağa çıkma yasağına denk geldi. Nikahımızın kıyılmasını istiyoruz" dedi.
'SENİNLE EVLENMEK İSTİYORUM' DEDİM
Canan Çoban, Sait Dursun ile tanışmasını ise "Eşimin Silifke'de inşaat ve boya üzerine dükkanı vardı. Ben yanında sekreterlik yapmaya başladım, öyle tanıştık. O sırada ben ilk eşimden ayrılmıştım, Sait Bey'e, 'seninle evlenmek istiyorum' dedim. Ondan sonra da kendisi beni babamdan istedi. 21 senedir birlikte yaşıyoruz. 6 sene Silifke'de oturduk, 15 senedir de Manavgat'ta yaşıyoruz" diye anlattı
Aralarında olan yaş farkının önemli olmadığını kaydeden Çoban, "Aramızda yaş farkı var ama ben önemsemiyorum. Önemli olan saygı ve sevgi. Mutlu olması için bunlar yeterli" dedi.
'O ZAMAN EVLİYDİM, 2 TANE HANIMIM VARDI'
Sait Dursun da "O zaman evliydim, iki tane hanımım vardı. Onların üzerine geldi bu. 'Benim 2 eşim var' dedim, 'olsun' dedi ve onların üzerine geldi. Daha sonra onlardan ayrıldım, şimdi teke düştü" diye konuştu. ANTALYA 21 yıllık dini nikahlı çiftin resmi nikahı 65 yaş yasağına takıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Silifke, Güncel

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ANTALYA 21 yıllık dini nikahlı çiftin resmi nikahı 65 yaş yasağına takıldı
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