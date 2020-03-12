ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2)RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜNRixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı.
12.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:07
3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı (2)
RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜN
Rixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan 'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı. Hindistan'ın varlıklı iş insanlarının katıldığı düğün 4 gün 3 gece sürecek. Düğünde, farklı seremoniler için onlarca özel dekor ve sahnenin tasarım ve uygulamaları için düğünün organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global ile Hindistan'dan gelen özel ekip birlikte çalıştı. Görkemli sahne ve dekorları ile büyüleyen düğünde ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giyen Hintli konuklar, şık görünümleriyle dikkat çekti.
RİXOS'TA İKİNCİ DÜĞÜN
Rixos Premium Belek Otel'de düzenlenen 350 kişilik ikinci Hint düğününde, Hindistan 'ın ünlü sanatçısı Sukhbir Singer sahneye çıktı. Hindistan'ın varlıklı iş insanlarının katıldığı düğün 4 gün 3 gece sürecek. Düğünde, farklı seremoniler için onlarca özel dekor ve sahnenin tasarım ve uygulamaları için düğünün organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global ile Hindistan'dan gelen özel ekip birlikte çalıştı. Görkemli sahne ve dekorları ile büyüleyen düğünde ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giyen Hintli konuklar, şık görünümleriyle dikkat çekti.
Kaynak: DHA
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