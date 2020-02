Antalya 3. uluslararası etnospor forumu belek'te yapıldı

3. Uluslararası Etno spor Forumu Belek 'te yapıldı (TÜM GÖRÜNTÜLER ABONE FTP'DE)Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından 'Geleneksel Sporların İhyası' teması ile hayata geçirilen 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nda, 55 ülkeden spor bakanları olmak üzere, hükümet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenlerin bulunduğu 200 katılımcı Antalya 'nın turizm bölgesi Belek'teki bir otelde bir araya geldi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geleneksel sporların yol haritasının güncelleneceğini söyledi. Forumu bir dost meclisi gibi gördüklerini belirten Kasapoğlu, foruma katılan ülkelerle ortak tarih sayesinde birbirlerine güçlü bir şekilde bağlarının bulunduğunu aktardı. Atalarından kalan kültürün ülkeler arasındaki kardeşliğin harcı ve mayası olduğunu belirten Kasapoğlu, "Kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemizin yolu kültürümüze, geleneklerimize, milli kimliğimize sahip çıkmak, yüceltmek ve gelecek nesillere layıkıyla aktarmaktan geçiyor. Bugün bir araya gelmemize vesile olan geleneksel sporlarımız milli kimliklerimizin en müstesna unsurlarından birisi olarak görüyoruz" dedi.KİMLİĞİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYEN NESİLLER YETİŞTİRMELİYİZForumun gelecekte arzu edilen hedeflere ulaşılmasında kendilerine ışık olacağını belirten Kasapoğlu, yaşadıkları çağdaş teknoloji ve dijitalleşmenin hayat tarzlarını doğrudan etkilediğine dikkati çekti. Yeniliklerin avantajlarının da bulunduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Toplumların kökleriyle, değerleriyle bağlarının zayıflaması noktasında ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Sporumuz, kültürümüz, sanatımız, gelenek ve göreneklerimiz başta olmak üzere ecdadımızdan bize kalan anlamlı mirası taşımakta zorlanıyoruz. İnsanlarımız dijitalleşmeyle yayılma gücü çok daha fazla olan popüler kültürün endişe veren etkileriyle zor bir imtihandan geçiyor. Bu endişe veren gidişata dur demek, kültürel mirasımızı korumak bu yolda çareler aramak ve bunları geliştirmek her birimizin sorumluluğudur. Biz bu çağa ayak uydurmaktan bir anlam katma misyonuna sahip olan milletleriz. Geleceğimizi kaybetmemek için küreselleşmenin dayatmalarına karşı evrensel değerleri benimsemiş ve kültürel kimliğinden asla taviz vermeyen nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Kendi özümüzü, geleneğimizi, değerlerimizi yaşatmak ve gençlerimize bu hassasiyeti kazandırmak için ivedi adımları atmak sorumluluğundayız. Gençlerimize doğru kültürel zeminde, değerleri ile barışık, geleneğinden güç alarak yetiştirme imkanı verdiğimiz takdirde onlar bizleri gururlandıracak bir gelecek inşa edeceklerdir" diye konuştu. SPORDAKİ ATILIMLARIN DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOKDünya Etno Konfederasyonu'nun bütünleştiren özelliği ile geleneksel spor dallarının stratejik eksende gelişmesinde mühim bir misyona sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun her zaman farkında olduk. Ülke olarak sportif tesisleşmeye çok önem verdik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde son 18 yılda sporda gerçekleştirdiğimiz atılımın dünyada başka bir örneği olmadığı kanaatindeyiz. Sporun yayılması, toplumun bütün kesimlerinin spora erişilmesini sağlamak için projelerimiz hız kesmeden devam ediyor Ülkemizin en ücra köşelerine kadar spor tesisleriyle donatırken bir yandan da geleneksel spor alanlarımızın yatırımlardaki ağırlığını her geçen gün artırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tesisler arttıkça, imkanlar çoğaldıkça geleneksel spor dallarımız yeni takipçiler kazandıkça gerçekleştirilen organizasyonda ciddi gelişmeler sağlıyoruz."4'ÜNCÜ DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI TÜRKİYE'DEBu yıl 4'üncü Dünya Göçebe Oyunlarının Türkiye'de gerçekleştireceğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, "Oyunlara en güzel şekilde ev sahipliği yapmak için Türkiye'de bütün kurumlar hazır durumdadır. Türk dünyası ve geleneksel sporlarımız açısından çok önemli gördüğümüz bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisindeyiz. Aynı heyecanı İslam dünyası açısından 2021 yılında Konya'da yapılacak 5'inci İslam Dayanışma Oyunları için de taşıyoruz. Çok önemli hayallerimiz, hedeflerimiz var. İnanıyoruz ki samimi gayretlerle hep birlikte el ele vererek bu yola devam ettiğimiz müddetçe bu hayalimiz gerçekleştirmek için bu hedefler yakınlaşacağız" dedi.SPORLARIMIZLA YENİDEN KUCAKLAŞMAK DURUMUNDAYIZDEK Başkanı Bilal Erdoğan ise binlerce yıl öncesinden gelen mirası gelecek nesillere aktaran bir çalışmanın adımlarından birine ortak olduklarını söyledi. Erdoğan, "Her birimiz ülkelerimize, bize ait kültürümüzle, geleneğimizle, sporlarımızla, sanatımızla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümek istiyorsak, ancak yitirilmiş değerlerimizi tekrar kazanarak bunu yapabiliriz. Gelecekte özgür milletler olarak çok daha iddialı özgün yürüyüşler sergileyeceksek, unutulmaya yüz tutmuş dilimizle, edebiyatımızla, sanatımızla, estetik anlayışımızla, sporlarımızla yeniden kucaklaşmak, bunları yeniden kuşanmak durumundayız" dedi. KÜLTÜRLERİN KÜLTÜRLERE ÜSTÜNLÜĞÜNDEN SÖZ EDİLEMEZGeçen 100 yılı aşkın süreçte egemen güçlerin baskılarıyla kendi dillerinden, tarihlerinden, kültürel değerlerinden uzaklaştırılmak istendiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Kültürel dengesizliğin, adaletsizliğin ortadan kalkmasının yolu, her milletin bağımsızca kendi değerleriyle buluşabilmesi, yürümesiyle sağlanabilir. Bağımsızlık, ancak kendi dilimizi konuşmakla, kendi müziğimizi yaşatmakla, kendi sanatlarımıza sahip çıkmakla mümkündür. Biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporlarımızla, kendi müziklerimizle yürümek istiyoruz. Dünyada bir kültürün başka kültür ve medeniyetleri, kendini üstün görmek suretiyle tahakküm altına almaya, onların hareket alanlarını kısıtlamaya çalışması, onlara saygı göstermemesi bizi ve dünyamızı maalesef karanlık bir geleceğe doğru sürüklemektedir. Kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler arası, milletler arası, toplumlar arası huzur ve barıştan söz edilmesi mümkün olamaz."ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULARI KIRILMA MESELESİ YAPMAYALIMEtnospor misyonunun, bütün dünyayı ilgilendiren bir misyon olduğunu ifade eden Bilal Erdoğan, dünyada egemen olan modern sporlar çatısı altında yer bulamayan, arka plana itilen ama halklar tarafında karşılığı olan ve unutulmaya yüz tutmuş sporların tüm ülkeler nezdinde, yeniden gündem olabilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Geleneksel sporların yanında, unutulmaya yüz tutmuş olan müzikleri, el sanatları, geleneksel halk kültürlerini, dili, dansları ve oyunları yeniden hür milletlerin kendi renklerine boyamayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:"Tek yapmamız gereken geleneksel sporlarımızın biraz üzerine düşmek, vatandaşlarımıza geleneksel sporlarımızla zaman geçirebilecekleri imkanları hazırlamak. Bakanlıklarımızı, devlet kurumlarımızı, sponsorlarımızı, belediyelerimizi geleneksel sporlarımıza daha çok destek verirken görmek istiyoruz. Geleneksel sporlar ve bu tür etkinliklerin hiçbir siyasi ve ideolojik yönü yok. Dünyanın farklı bölgelerinden bu misyon ve amacı kendine dert edinen kişiler ve kurumlar olarak küçük hesapları ve çekişmeleri geride bırakalım. Ortak değerlerimiz etrafında birleşelim, müştereklerimiz üzerinde yoğunlaşalım. Anlaşamadığımız konuları kırılma meselesi yapmayalım, köprüleri atma vesilesi kılmayalım. Bu alanda halklarımız nezdinde büyük bir açlık, doldurmaya çalıştığımız bir açık var. Halklarımız bu sporları seviyor. Tüm insanlığın birlikte var ettiği ve yücelttiği değerler, bugün hızla yozlaşmakta. Her şeyin giderek tekdüzeleştiği ve değerlerimizin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağda köklerimize bakmaya ve o kökler üzerinde yeniden yeşermeye ihtiyacımız var. Zira her toplumun kendi kimliğiyle filizlendiği, kendi rengiyle yaşadığı bir dünyayı ancak bu şekilde kurabiliriz."Konuşmaların ardından oturumlarla devam eden forum, yarın düzenlenecek 2'nci Spor Ödülleri ile tamamlanacak.