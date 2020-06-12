ANTALYA 3 yaşındaki Nihat, tedavi sürecinde konuşmayı bıraktı

3 yaşındaki Nihat, tedavi sürecinde konuşmayı bıraktıANTALYA'da tedavi gören ve yaklaşık 7 aydır ilik nakli bekleyen Hikmet ve Derya Karakuzu'nun 3 yaşındaki oğlu Nihat, bağırsakları dışarıda olarak yaşamına devam ediyor.

12.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:14
3 yaşındaki Nihat, tedavi sürecinde konuşmayı bıraktı
ANTALYA'da tedavi gören ve yaklaşık 7 aydır ilik nakli bekleyen Hikmet ve Derya Karakuzu'nun 3 yaşındaki oğlu Nihat, bağırsakları dışarıda olarak yaşamına devam ediyor. Nihat için günde 3 öğün fazladan yemek yapan Hikmet Karakuzu, '7 aydır işsizim. Çocuğumuz için her şeyi göze aldık" dedi. Anne Derya Karakuzu ise "Nihat önceden konuşup, derdini anlatabiliyordu, artık konuşmayı bıraktı, içine kapandı" diye konuştu.
Aksaray'da yaşayan Hikmet- Derya Karakuzu çifti, 9 ay önce en küçük çocukları Nihat'ı, bacaklarında oluşan morluk nedeniyle hastaneye götürdü. Yapılan tahliller sonucu kan değerleri çok düşük çıkan Nihat Karakuzu, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonunda Nihat'a 'Ağır Aplastik Anemi' teşhisi konuldu ve ilik nakli olması gerektiği aileye söylendi.
7 ay süren tedavi boyunca baba Hikmet Karakuzu, işinden ayrılarak, oğlu ve eşini yalnız bırakmadı. Tedavinin ardından sağlık durumu ağırlaşan Nihat, 15 gün önce ailesiyle birlikte Antalya'daki özel hastaneye geldi. Doktorlar, Nihat için uyumlu ilik bulunamazsa babasından yarı uyumlu ilik nakli yapabileceklerini söyledi. Hikmet Karakuzu ise hastaneye yakın olması nedeniyle elindeki son birikimiyle ev tuttu.
7 AY HASTANE ODASINDAN ÇIKMADI
Bu sırada küçük çocuk, ince bağırsağında meydana gelen kitle nedeniyle ameliyat edildi. Bağırsakları dışarıda olarak yaşamına devam eden Nihat, yediklerini hemen istifra etmeye başladı. Baba Karakuzu, hastanenin verdiği 3 öğün yemekle doymayan Nihat için günde 3-4 öğün yemek yapmaya başladı. Tedavi öncesinde konuşan Nihat, bu süreçte konuşmayı bıraktı. 7 ay boyunca hastane odasından çıkmayan küçük Nihat, geçen hafta itibariyle günde 1 saat parka gitmeye başladı.
'HER ŞEYİMİZİ BIRAKIP ANTALYA'YA GELDİK'
Nihat için 7 aydır ilik arandığını, ancak henüz bulunamadığını söyleyen Hikmet Karakuzu, 'Nihat'ın durumu ağırlaşınca Aksaray'daki evimizi, işimizi her şeyimizi bırakıp tedavi için Antalya'da özel bir hastaneye getirdik. Çocuğumun ince bağırsağında kitle meydana geldi. İnce ve kalın bağırsağı dışarıda. Bu nedenle yediklerini hemen çıkarıyor. Sürekli acıktığı için 3-4 öğün de ben evde yemek yapıp hastaneye getiriyorum" dedi.
'7 AYDIR İŞSİZİM'
Çocukları için tüm zorlukları göze aldıklarını söyleyen Hikmet Karakuzu, 'Burada son çare olarak benden yarı uyumlu ilik nakli yapacaklarını söylediler. Hayatımızda çok değişiklik oldu. İşimi, evimi bırakıp geldim. 7 aydır işsizim, çalışamıyorum. Hastaneye yakın olsun diye tuttuğum evin kirası 2 bin lira. Şu anda çocuğumuz için aldığımız bakım ücreti var, onun dışında gelirimiz yok. Çocuğumuz için her şeyi göze aldık. Herkesi kök hücre bağışında bulunmaya davet ediyorum" diye konuştu.
'DIŞARI ÇIKMAK İSTİYOR'
Nihat'ın tedavi sürecinde tamamen içe kapandığını ve konuşmayı bıraktığını söyleyen Derya Karakuzu ise 'Oğlum Nihat'la tedavi sürecindeki 7 ay boyunca aynı odadayız. Hiç dışarı çıkamadık. Yeni yeni günde 1 saatliğine parka getiriyorum. Odada oynamak istiyor, daha çok dışarı çıkmak istiyor. Ablası ve ağabeyine gitmek istiyor, onları çok özledi. Nihat önceden konuşup derdini anlatabiliyordu ama artık konuşmayı bıraktı. Tamamen içine kapandı" dedi. ANTALYA 3 yaşındaki Nihat, tedavi sürecinde konuşmayı bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Antalya, Güncel, Haber

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