Antalya'da, Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin'e adanan 'Puşkin Müzesi' açıldı. Müzenin açılışında, sanatçının şiirleri rap ve hip hop müziklerine uyarlanarak seslendirildi. Rus dansçılardan oluşan break dans grubu da ellerinde Puşkin'e ait kitaplarla gösteri sundu.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=https://tr.euronews.com/2019/02/26/antalya-da-puskin-muzesi-edebiyat-severlere-kapilarini-acti&event=video_description&redir_token=iY0BNP7cHBcS2-Nk8Pcfz1dkwsV8MTU1MTI5Njc1OEAxNTUxMjEwMzU4&v=655XUAYHyHo' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCNTe6vKU2uACFePS4wcdIcsJASj4HUj6kJ-wgOqVz-sB' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F02%2F26%2Fantalya-da-puskin-muzesi-edebiyat-severlere-kapilarini-acti&event=video_description&redir_token=iY0BNP7cHBcS2-Nk8Pcfz1dkwsV8MTU1MTI5Njc1OEAxNTUxMjEwMzU4&v=655XUAYHyHo' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/02/26/an...</a>