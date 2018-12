05 Aralık 2018 Çarşamba 11:59



"Antalya geleceğini arıyor" temasıyla hayata geçirilen Antalya 4.0 Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.Kundu'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Meclis üyeleri ile öğretim görevlileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun 136 yıllık tarihi boyunca kentin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı yapacak konuları gündeme getirdiğini ve bu yönde çalışmalar yaptığını kaydetti.Dünya yapay zekayı, nesnelerin internetini, karanlık fabrikaları hayatına sokarken Antalya'nın ve Türkiye'nin bu değişim sürecinden uzak kalmasının düşünülemeyeceğini kaydeden Çetin, "İşlenmeyen verilerle ve güncellenmeyen hedeflerle yürümesi düşünülemez. Antalya 4.0 Projesi işte bu değişime uyum sürecini, bu süreçte hangi adımların atılması gerektiğini ortaya koymayı hedeflemektedir." dedi.Proje ile ilgili ilk toplantının bu yılın mart ayında yapıldığını, kent yöneticilerinin, kurum ve kuruluş temsilcilerinin önerilerinin alındığını hatırlatan Çetin, tüm kurumların örnek bir fedakarlıkla çalıştaylara destek verdiğini bildirdi.Çetin, "Elde edilen veri ve bilgiler bugün sabah oturumunda son bir kez gözden geçirildi. Değerli hocalarımız bugün bizlere çalışmaların sonuçlarını sunacaklar. Önümüzdeki günlerde de bugünkü katkıları da alarak raporlarına son halini verecek. Antalya 4.0 raporunu tüm kurum ve kuruluşlarıyla ve hatta tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız." açıklamasında bulundu.Antalya Valisi KaraloğluAntalya Valisi Münir Karaloğlu da Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri bulunduğunu, ülkeyi hedeflerine ulaştıracak önemli illerden birinin de Antalya olduğunu kaydetti. Karaloğlu, "Artık dünyada ülkelerden çok kentleri yarıştıran ve ülkeleri, kentlerin geleceğe taşıdığı bir dönemdeyiz. Yapacağımız çok şey var. Antalya 4.0 çalışmaların da Türkiye'nin hedeflerine ulaşması noktasında Antalya olarak vereceğimiz katkılar çok önemlidir." dedi.Antalya'nın sadece turizm ve tarım kenti gibi algılanmaması gerektiğini belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:"Geçen gün ASELSAN Genel Müdürümüzle bir araya geldik ve Serbest Bölge'de otomotiv, yazılım ve tersane ile ilgili dört firmamızı ziyaret ettik. ASELSAN Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün hayretler içerisinde kaldı. 'Ankara'dan Antalya'ya bakıldığında deniz, kum ve güneşten başka bir şey görmüyoruz. Ama Antalya'da bu kadar ileri bir teknolojinin olduğunu görebilmek için buraya gelmek gerekiyormuş.' dedi. Antalya'ya artık turizmin, ticaretin, tarımın yanına mutlaka dördüncü T olan teknolojiyi koymak zorundayız. Antalya'nın ekosistemi teknolojiyi geliştirmeye çok uygun."Büyükşehir Belediye Başkanı TürelAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 9 ay önce başlayan projenin bitiminde yol haritasının ve ana hatlarının belirlendiğini ifade etti.Sanayi inkılabının toplumların yaşayışından, ülke politikalarına kadar geniş çaplı bir etki yarattığını belirten Türel, "Ancak, günümüzde gelişen dijital teknoloji, iş yaşamı, eğitim, sağlık sistemleri ve ekonomik hayat başta olmak üzere her alanda yaşamımızı değiştirmekte bize yeni bir kapı aralamaktadır. Dijital dünyanın hayatın her alanına girmesi sanayi inkılabının etkilerinden daha az değildir. Bugün artık ağır sanayi konusunda yapılan çalışmalar kadar dijital dünyanın ana damarı olan minicik çipler de daha çok önem kazanmakta, onların işlevselliği hayatın her alanını kolaylaştırmaktadır." dedi.Toplantı, Sanayi 4.0, Turizm 4.0, Kent 4.0, Ticaret 4.0, Tarım 4.0 çalışma gruplarında görev alan akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.