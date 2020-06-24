ANTALYA 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin, diye dilenciye para vermiş

4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin, diye dilenciye para vermişANTALYA'da, 4 evden yaklaşık 20 bin lira ve telefon çalan, 1'i sosyal medya fenomeni 4 kişi, yakalandı.

24.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:02
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin, diye dilenciye para vermiş
ANTALYA'da, 4 evden yaklaşık 20 bin lira ve telefon çalan, 1'i sosyal medya fenomeni 4 kişi, yakalandı. Şüphelilerin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları dilenciye paradan kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı.
Hırsızlık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi ve Kepez ilçesinin Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si yabancı uyrukluya ait 4 evden 20 bin lira ve telefon çalınmasının ardından harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin, Diyarbakır'dan gelen sosyal medya fenomeni Bünyamin Ertekin (20) ile İstanbul'dan gelen arkadaşları İbrahim Kurt (18)., Y.E. (22) ile Azat Bıldırcın (19) olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ertekin'i lüks otelde, 3 arkadaşını ise başka adreste yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası ifadeleri alınmak üzere Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sorgularının ardından 4 şüphelinin, işlerinin yolunda gitmesi için çaldıkları paradan dilenciye kişi başı 50'şer lira verdikleri ortaya çıktı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.E., serbest bırakılırken, Bünyamin Ertekin, İbrahim Kurt ve Azat Bıldırcın ise tutuklandı. ANTALYA 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin, diye dilenciye para vermiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Güncel, Haber

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