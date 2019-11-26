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Antalya-4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (4)NAKİL 10 SAAT SÜRDÜTürkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı.

26.11.2019 15:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:20
4'üncü çift kol nakli 'da yapıldı (4)
NAKİL 10 SAAT SÜRDÜ
Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakli, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. 10 saat süren nakil operasyonuyla ilgili bilgi vermek için basın toplantısı düzenlendi. Hastane toplantı salonundaki toplantıya, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve eşi Prof. Dr. Ömer Özkan, 9 Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdulkadir Bacakoğlu, AÜ Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ, AÜ Organ Nakil Koordinatörü ve öğretim görevlisi Nilgün Bilal, Prof. Dr. Hüseyin Koçak katıldı.
'GÜZEL, ZEVKLİ AMELİYATTI'
AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hem Türkiye hem de AÜ adına yapılan naklin sevindirici ve mutluluk verici olduğunu söyledi. AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise Yusuf Oğuz Şimşek'i uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Naklin yaklaşık 10 saat sürdüğünü belirten Prof. Özkan, '10 saat süren bir nakil oldu. Güzel, zevkli bir ameliyattı. Şu an makineden ayrılmış ve uyanık bir durumda. Yoğun bakımda yatan her hasta risklidir. Bu durumu atlatırsa yakın zamanda servise alacağız dedi.
Beyin ölümü gerçekleşen donörün yüzü hariç diğer organ ve kornealarının da bağışlandığını ifade eden Özkan, karaciğerin İzmir'de, böbreklerin AÜ'de iki hastaya nakledildiğini, kalbi ve kornealarının da yine AÜ'de hastalara nakledileceğini ifade etti.
Bir gazetecinin Dünyada başka bir yerde bu çeşitlilik ve sayıda başka bir merkez var mı sorusuna Prof. Dr. Özkan, Dünyada başka yok. 10 nakil yaptık ve bunların başarılı bir şekilde devam etmesi önemli cevabını verdi.
'DONÖR SIKINTIMIZ VAR'
AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ise donör sıkıntısına değinerek, Hep soruyordunuz 'Nakil var mı diye. Uzun zamandır nakil yapamıyorduk çünkü donör sıkıntımız vardı. Ailesi bağışladı ve nakli gerçekleştirmiş olduk. Çok uzun ve zor bir ameliyattı. Eski bir hastamızdı ve nakle çok uygun bir hastaydı. İnşallah birkaç aya kadar ellerini kullandığını görünce mutlu olacağız dedi.
Antalya-4'üncü çift kol nakli antalya'da yapıldı -

Akdeniz Üniversitesi, Oğuz Şimşek, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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