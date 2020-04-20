Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA 4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladı

4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladıANTALYA'da, illegal bahiste yaklaşık 2 milyon lirasının internet ortamında çalındığını, bu nedenle ailesiyle arasının bozulduğunu ileri süren D.Y. (30), 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı.

20.04.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:57
4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladı
ANTALYA'da, illegal bahiste yaklaşık 2 milyon lirasının internet ortamında çalındığını, bu nedenle ailesiyle arasının bozulduğunu ileri süren D.Y. (30), 30 metre yükseklikteki falezlerden denize atladı. Hafif yaralanan D.Y.'nin, 4 yıl önce de aynı noktadan denize atladığı ortaya çıktı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Öğle saatlerinde parka gelen D.Y., korkulukları aşarak falezlere çıktı. D.Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı D.Y., annesinin gelmesini istedi.
D.Y., bu sırada kendisiyle konuşan polislere, internetten illegal bahis oynadığını, buradan kazandığı yaklaşık 2 milyon liranın ise başkaları tarafından yine internet ortamında çalındığını öne sürdü. Bu nedenle ailesiyle de arasının bozuk olduğunu aktaran D.Y., aynı noktadan 4 yıl önce de atladığını ancak kurtulduğunu belirtti. D.Y., takip edildiğini ve telefonlarının dinlendiğini, bu nedenle hayatının kötü gittiğini iddia etti.
D.Y.'yi ikna etmek için olay yerine uzman ekipleri çağrılırken, deniz polisi ise falezlerin altında beklemeye başladı. Ekiplere, üzerindeki anahtarlarını ve cep telefonunu veren D.Y., annesini aramak istediğini söyleyince telefonunu geri aldı. Bir süre telefonda annesiyle konuşan D.Y., telefonu kapattıktan sonra 30 metrelik falezlerden kendini denize bıraktı.
Müdahale eden deniz polisi, D.Y.'yi bota aldı. Hafif yaralanan D.Y., önce Kaleiçi Yat Limanı'na, buradan da ambulansla tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. ANTALYA 4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Haberler
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Erdoğan’ın yol inşaatı eleştirisine İBB’den 10 maddelik cevap geldi Haberler
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap geldi
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA 4 yıl sonra yine aynı falezlerden denize atladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Haber 18:34: Trakya'nın ilk karantina köyünde karantina 7 gün uzatıldı - Haber 18:34: Kırklareli'nin Kurudere köyündeki karantina süresi 7 gün uzatıldı - Haber 18:34: Filistin'de koronavirüs kısıtlamalarına gevşetme kararı - Haber 18:33: Almanya'da koronavirüse karşı normalleşmenin ilk adımı atıldı - Haber 18:26: Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı - Haber 17:49: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi - Haberler 16:52: İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım - Spor 15:25: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek - Haber 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız - Ekonomi