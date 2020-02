Antalya 40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var

'40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var'DÜNYA Kanser Günü'nde kanserle ilgili bilgiler veren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, sıcak tüketilen kahve ve çayın kansere neden olabileceğini söyledi. Özdoğan, "Her yıl neredeyse 40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var. 2000 yılından sonra çocuklarımız hareketsiz yaşamaya ve obeziteye yatkın yaşamaya başladı. Obezite en az 13 kanser türünün sebebi" dedi.Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde, kanserle ilgili sunum yaptı. Hastanenin toplantı salonunda gerçekleştirilen sunuma, daha önce kanser teşhisi koyulan ve tedaviyle sağlığına kavuşan hastalar ile davetliler katıldı. En büyük sorunun, kanser konusunda yeteri kadar bilgili olunmamasından kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Kanser, pek çok çeşidi önlenebilir bir hastalıktır. Bu yıl 'Kararlıyım ve yapacağım' temasını ele alıyoruz tüm dünyada. 9,6 milyon insan her yıl kanserden ölüyor. 2030 yılına gelindiğinde kanserli ölümlerin 13 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.Hızlı önlem alınması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Özdoğan, 3,7 milyon kişinin hayatının kurtarılabileceğini de söyledi. Kanserli ölümlerin yüzde 70'inin, düşük ve orta gelirli ülkelerde olduğunu anlatan Özdoğan, tanıdan itibaren 5 yıl içinde 48,3 milyon kişinin kanserle mücadele edip, yaşadığını söyledi.1,16 TRİLYON DOLAR KANSERE HARCANIYORBazı kanser türlerinin aşılama yöntemiyle yok edilebileceğini de belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Aşı karşıtlığı yaparken dikkatli olmalıyız. Aşının erişkinlerde hayat kurtarabileceğini unutmayın. 1,16 trilyon dolar kanser harcaması azaltılabilir" diye konuştu.Sigara içimiyle kanser olma risk eğrisinin aynı ölçüde arttığını anlatan Özdoğan, toplumun farkındalığıyla bu ivmenin düşmeye başladığını söyledi. Tarih öncesinde dinozorların yaşamında bile kanserin var olduğuna değinen Özdoğan, kanserin canlı var olduğu sürece de olacağını dile getirdi. Kanserin yüzde 50 nedenlerini de sıralayan Prof. Dr. Özdoğan, "Sigara, obezite, virüs ve bakteriler, UV ışınları, alkol, kimyasal karsinojenlerdir. Kalıtsal geçiş ve yatkınlık seviyesi yüzde 15, rastgele mutasyonlar ise yüzde 35 seviyelerindedir" dedi.40 YAŞ ALTI BİREYLERDE YÜZDE 10 KANSER ARTIŞIGençlerin daha önce daha az hazır gıdaya ulaştığını ve daha hareketli yaşam sürdüğünü; ancak 2000'li yıllardan sonra bu durumun tersine işlediğini belirten Prof. Dr. Özdoğan, "Her yıl neredeyse 40 yaş altı bireylerde yüzde 10 kanser artışı var. 2000 yılından sonra çocuklarımız sürekli ders çalışmak, sınava hazırlanmak zorunda. Hareketsiz hayat yaşıyorlar. Hazır gıdalara kolay ulaşıyorlar. Doğal bir sonuç değil mi sizce kanser olmaları? Obezite en az 13 kanser türünün sebebidir" diye konuştu.Alkolün de kansere etki ettiğini belirten Özdoğan, "Sıcak çay ve sıcak kahve. Isı büyük oranda etki ediyor kanser oluşumuna. Lütfen ısıya dikkat edin, sıcak sıcak içmeyin" dedi.KANSERİ YENDİ, 100 YAŞINI GÖRMEYİ HEDEFLİYORProf. Dr. Mustafa Özdoğan'ın ardından kanser teşhisi koyulan; ancak tedaviyle sağlığına kavuşan hastalar, öykülerini anlattı. Hastaların tamamına yakını, kanser olduğunu öğrendiği andan itibaren hayata daha sıkı sarıldıklarını ve hiçbir zaman öleceklerini düşünmediklerini, böylece hastalığı yendiklerini söyledi.Nursel Karasoy (39), 3 yıl önce meme kanserine yakalandığını öğrendiğini anlatırken, "Doktorlara güvendim ve bol neşeyle yendim. Herkes ağlarken tek gülen bendim. İnanmak çok önemli. Zor bir süreçti ama güzeldi. Niyetim de 100 yaşını devirmek" diye konuştu.