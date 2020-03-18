ANTALYA 419 gündür kayıp Kader Buse'nin annesinden duygusal Çanakkale paylaşımı
419 gündür kayıp Kader Buse'nin annesinden duygusal Çanakkale paylaşımıANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının Çanakkale şehitleri için şiir okuduğu videoyu, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart.
18.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:58
419 gündür kayıp Kader Buse'nin annesinden duygusal Çanakkale paylaşımı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının Çanakkale şehitleri için şiir okuduğu videoyu, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı" diye paylaştı.
Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı. 419 gündür kızları Kader Buse Acar'dan gelecek bir haberi bekleyen acılı baba Ahmet Acar ile anne Ayla Acar sosyal medya paylaşımlarıyla kızlarını anmayı sürdürdü.
Anne Ayla Acar, son paylaşımında ise kızının Çanakkale şehitlerini anma töreninde şiir okurken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Ayla Acar paylaşımına, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı. Nerede Çanakkale destanın, nerede dur yolcun, İstiklal Marşı'n, bayrak şiirin. Ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman, o duyguları içinde yaşaman, odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu. Bir haftadır bu videonla odanda duvarlar titretmeliydi. Söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim" notuyla yürek burktu.
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının Çanakkale şehitleri için şiir okuduğu videoyu, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı" diye paylaştı.
Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı. 419 gündür kızları Kader Buse Acar'dan gelecek bir haberi bekleyen acılı baba Ahmet Acar ile anne Ayla Acar sosyal medya paylaşımlarıyla kızlarını anmayı sürdürdü.
Anne Ayla Acar, son paylaşımında ise kızının Çanakkale şehitlerini anma töreninde şiir okurken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Ayla Acar paylaşımına, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı. Nerede Çanakkale destanın, nerede dur yolcun, İstiklal Marşı'n, bayrak şiirin. Ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman, o duyguları içinde yaşaman, odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu. Bir haftadır bu videonla odanda duvarlar titretmeliydi. Söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim" notuyla yürek burktu.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Avusturya'da 28 yaşındaki Türk kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu