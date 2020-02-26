Haberler » Güncel » Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler - Haber

Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler

5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettilerANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdükleri rent a car firması sahibi A.B'nin cep telefonu ve otomobilini gasbeden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.

26.02.2020 20:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:07
5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler
ANTALYA'da 5 bin lira alacaklı olduğunu öne sürdükleri rent a car firması sahibi A.B'nin cep telefonu ve otomobilini gasbeden U.Ç. (23) ve N.D. (40), polisin operasyonuyla yakalandı.
Olay, dün gece İlçesi Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. Rent a car firması sahibi A.B'den 5 bin lira alacakları olduğunu iddia eden U.Ç. ve N.D., konuşmak için A.B.'yi çağırdı. Otomobil içinde bir süre konuşan taraflardan tabancasını çeken U.Ç., arkadaşı N.D. ile birlikte A.B.'nin otomobili ve cep telefonunu gasbetti. Olay sonrası U.Ç. ve N.D. kayıplara karışırken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan A.B, gasbedildiği söyledi. Şikayet üzerine harekete geçen Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, U.Ç. ve N.D'yi iki farklı adreste yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya 5 bin lira alacak için telefon ve otomobil gasbettiler

Muratpaşa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:49:13