Haberler » Güncel » Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAntalya'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

20.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:59

Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi (2)

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

'da gayrimenkul işi yapan Ahmet T.'yi kaçırıp götürüldükleri villa inşaatında, kıyafetlerini çıkarıp, işkence yaptığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheliler D.Y., E.O., B.S., M.S.S. ve B.S. adliyeye sevk edildi.

Akraba olan B.S., M.S.S. ve B.S. polisteki ifadelerinde, Ahmet T. ile konuşmak için buluştuklarını, alıkoyma olayıyla ilgileri bulunmadığını savundu. Ahmet T.'yi zincirle bağlayıp demir copla dövdükleri ileri sürülen D.Y ve E.O. ise susma haklarını kullanarak, ifade vermedi.

Antalya 5 şüpheli gözaltına alındı

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 ECB'nin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporu
18:40 Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
18:39 Kestiği ağacın dallarının altında kalan kişi öldü
18:38 Libya'da Trablus'u hedef alan Hafter güçlerine ait SİHA düştü
18:38 Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in eylemleri, Suriye'deki durumu kötüleştiriyor
18:13 TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı
17:57 Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi
17:40 Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yumrukla saldıran kadın gözaltına alındı
17:30 Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı
16:46 Meteoroloji Genel Müdürü duyurdu: Yağış geliyor
20.11.2019 18:40:35