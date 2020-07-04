ANTALYA 59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov

59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şovAntalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov (59) Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı kaykay şovuyla ilgi çekiyor.

04.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:09
59 yaşındaki Ukraynalı Mitya'dan kaykay şov
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ukraynalı Mitya Fedunov (59) Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı kaykay şovuyla ilgi çekiyor.
Manavgat'ta 28 yıldır yaşayan ve bir grupla birlikte otellerde yoga show yapan Ukraynalı Mitya Fedunov, çocukluğundan bu yana çok sevdiği kaykayı ilerlemiş yaşına rağmen yapmaktan geri durmuyor. Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda dizdiği ve 40 santimetre araları olan 61 plastik bardak arasında kaykayla şov yapan Mitya Fedunov vatandaşların büyük ilgisini çekti. Kullandığı kaykayları da kendisinin yaptığını söyleyen Mitya Fedunov, kaykayı çok sevdiğini ve çocukluğundan bu yana yaptığını anlattı. Yaptığının dünya çapında bir oyun olduğunu söyleyen Fedunov, "Bu sporu 40-45 yıldır yapıyorum. Bu dünya çapında bir oyun. Çok hareketli bir oyun. Hatta kaykayla futbol bile oynanabilir" dedi. Manavgat'ta 28 yıldır yaşadığını anlatan Fedunov, "Burasını çok seviyorum. 28 yıldır Manavgat'ta çalışıyorum. Aslında yoga yapıyorum. Bizim bir gurubumuz var ve yoga show yapıyoruz" diye konuştu.
Kullandığı kaykayı kendisinin yaptığını söyleyen Fedunov, "Bunun büyükleri de var. Bunu satın almadım, ben kendim yapıyorum. Normalde profesyonel olanlar çok pahalı" dedi.
Ukraynalı kaykaycının şovunu Manavgatlılar ilgiyle izledi. ANTALYA 59 yaşındaki Ukraynalı Mitya’dan kaykay şov

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Manavgat, Antalya, Güncel, Haber
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