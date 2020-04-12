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ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal

65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masalANTALYA'nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesi geliştirdi.

12.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:34
65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Fatih Küçük, koronavirüs önlemleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesi geliştirdi. '65 yaş' yasağı olan kişileri telefonla arayan yakınları, proje kapsamında masal anlatıyor.
Fatih Küçük, 65 yaş ve üzerindekiler için sosyal destek projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Küçük, '65 yaş' yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayanların sosyalleşmesine katkıda bulunmak için projeyi geliştirdiklerini söyledi. Uzakta yaşlı yakını olanların telefonla arayıp, sohbet ettiğini ve proje kapsamında masal anlattığını aktaran Küçük, "Böylece yaşlıların, evden çıkamamaktan kaynaklanan stresleri az da olsa azaltılıyor. Gerekirse masal üstüne sohbet ediliyor. Projeye katılım her geçen gün artıyor" diye konuştu.
Bugünlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin daha çok sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğunu aktaran Fatih Küçük, "Bir sosyal ağ oluşturduk, 65 yaş ve üstü evde kalan bireylere ulaşmaya çalıştık. Onlara telefonlarla masal anlattık. Onlara da öğrendiği masalları çocuklarına, torunlarına anlattırmaya çalıştık. Böylece onların sosyalleşmesine katkıda bulunduk. Hem de bu zor süreçte, ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissetmelerini ve gündemden biraz uzaklaşmalarını sağladık" dedi. ANTALYA 65 yaş ve üzerindekilere, yakınlarından telefonda masal

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih, Güncel
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