Antalya 75 Metrede Su Ararken Gaz Buldu

Kaynak: DHA

Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilik yapan Necati Özdemir'in tarlasında sulama amaçlı yaptığı sondaj kuyusundan gaz çıktı. Yetkililer, yanıcı gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.Elmalı'da çiftçilik yapan Necati Özdemir, serada sulama amaçlı kullanmak için Pirhasanlar Mahallesi'ndeki tarlasında sondaj çalışması yaptı. 75 metre derine inen Özdemir, suya ulaştı. Ancak kuyudan su ile birlikte gaz fışkırdı. Gazın yanıcı olup olmadığını test eden Özdemir, yanan gazı, üzerine toprak atarak söndürdü.Yetkililere durumu haber veren Necati Özdemir, aynı kuyunun yaklaşık 20 metre uzağında 4 yıl önce sondaj vurduğunu, 80 metre derine indiğini, sondaj borusundan gaz fışkırdığını söyledi. Bu kuyudan halen gaz çıktığını ve bölgede bitki yetişmediğine değinen Özdemir, Seralarım var. Çifçilik yapıyorum ve bana su lazım. Bu amaçla sondaj vuruyorum ancak her seferinde gaz çıkıyor dedi.Yetkililer, çıkan gazın türünü belirlemek için inceleme başlattı.