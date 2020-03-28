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ANTALYA 9 katlı binanın dış cephesinde tehlikeli işçilik

9 katlı binanın dış cephesinde tehlikeli işçilikAntalya'nın Konyaaltı ilçesi Toros mahallesinde 9 katlı bir binanın dış cephesini boyayan işçiler, halat, kask ve baret gibi iş güvenlik önlemlerinin hiçbirisi olmadan çalıştı.

28.03.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:41
9 katlı binanın dış cephesinde tehlikeli işçilik
Antalya 'nın Konyaaltı ilçesi Toros mahallesinde 9 katlı bir binanın dış cephesini boyayan işçiler, halat, kask ve baret gibi iş güvenlik önlemlerinin hiçbirisi olmadan çalıştı.
Toros mahallesinde 9 katlı bir binanın dış cephesini boyayan iki işçi, ölüme meydan okudu. İşçilerin, binanın dış cephesine kurulu iskele üstünde, koronavirüs salgını önlemleri bir kenara, normal iş güvenliği önlemlerinin de hiçbirisini almadıkları görüldü. İskele demirleri üzerindeki tahtaya çıkarak, birinci kattan itibaren boyama işlemine başlayan işçiler, 9'uncu kata kadar da bitirdikleri katları tek tek iskele demirlerini tırmanarak çıktı. İki işçinin belinde halat olmadan devam ettiği tehlikeli işçiliği, binanın önünden geçenler de hayretle izledi.
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ANTALYA 9 katlı binanın dış cephesinde tehlikeli işçilik

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Güncel

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ANTALYA 9 katlı binanın dış cephesinde tehlikeli işçilik

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