Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor
Akhisarspor'a sahasında 2-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada sağ kanattan Sangare'in ceza sahası içine ortasında defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. 14. dakikada Hakan Özmert
'in ortasında Doukara'ın kafa ile vuruşunda top kalecide kaldı. 21. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Doğukan, topu yerden içeri gönderdi. Sissoko son anda topu uzaklaştırmayı başardı. 40. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Maicon istediği vuruşu yapamadı. Akhisarspor savunması ise topu uzaklaştırmayı başardı. 42. dakikada ceza alanında topla buluşan Onur'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Boffin topa hakim oldu. 48. dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Boffin topu kontrol etti. 65. dakikada Doukara'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mevlüt Erdinç
'in, altıpas içinde topun gelişine yaptığı vuruşta top kalecide kaldı. 67. dakikada Avdija Vrsajevic
, Manu ve Barbosa arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 87. dakikada Diego'nun pasıyla buluşan Doukara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1 90+2. dakikada Josue ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluşan Lopes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
KÜNYE
Stat: Antalya Stadyum Hakemler: Ali Palabıyık
xxx, Serkan Olguncan
xxx, Mustafa Sönmez
xxx Antalyaspor: Boffin xx, Celustka
xx, Diego xx, Cissokho xxx, Nazim Sangare xxx, Chico xx (Barrada dk. 80 ?), Maicon x, Doğukan xxx (Serdar Özkan
dk. 70 x), Hakan Özmert xxx, Yekta Kurtuluş
x (Mevlüt Erdinç dk. 53 x), Doukara xxx Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Zeki Yıldırım
, Olcan, Drole Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Akhisarspor: Fatih Öztürk
xxx, Lopes xx, Kadir Keleş
xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Aykut xxx, Barbosa xxx (Bilal Kısa
dk. 90+2 ?), Sissoko xx, Güray xx, Josue xxx, Onur xx (Eray dk. 76 xx), Manu xx (Onurcan dk. 88 ?) Yedekler: Lukac, Göksu
, İlke,Larsson Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Doukara (dk. 87) (Antalyaspor), Barbosa (dk. 67), Lopes (dk. 90+2) (Akhisarspor) Sarı Kartlar: Maicon, Diego, Hakan Özmert (Antalyaspor), Josue (Akhisarspor)
(Sabri Çağlar - Suat Metin/İHA)
Hakan Özmert,Antalya,Antalyaspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:26