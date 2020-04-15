Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Cezaevinden gün sonuna kadar yaklaşık 900 mahkumun tahliye edileceği açıklandı.

Antalya E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde dün sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başladı. Cezaevine sivil vatandaş ve araçlar yaklaştırılmazken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadı. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun önüne bu sabah erken saatlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsleri getirildi. Ailelerin cezaevi önündeki bekleyişleri sürürken, polis ve jandarma, kurdukları bariyerlere kimseyi yaklaştırmadı.

Gazetecilerin görüntü almaması için de yoğun çaba harcayan jandarma, cezaevi kapısının önünde mahkumları otobüslere alırken, çekim yapan gazetecileri gördükten sonra otobüsleri cezaevi yerleşkesinin içine çektirdi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş çaplı güvenlik tedbirleri eşliğinde maskeleri takılı bir şekilde sosyal mesafe kuralına göre otobüslere alınan mahkumlar, cezaevinden jandarma ve polis eskortu eşliğinde çıkarıldı.

Bir yakınının çıkışını bekleyen Ali Kılıç, kötü duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Çocuğun çıkıp çıkmayacağı belli değil. İçeriden telefon açarak 'Enişte çıkacağım' dedi. Geldik ama içeriye sokmuyorlar. Mahkumları otobüslere bindiriyorlar. Mahkumumuzu yoldan alabilir miyiz diyoruz. Ancak otobüs durmayacak. Kimilerini Antalya içerisine, kimilerini de otogara bırakacaklarını söylüyorlar. Ben Antalya içerisinde otobüs mü takip edeceğim" dedi.

Sultan Poyraz ise, "Çok mutluyuz tabii ki. Çocuklarımız çıkıyor. Daha 5 ayı vardı. Erken ama izinli olarak çıkacak. Keşke temelli çıksaydı. Heyecanlıyım. Bekliyorum, ancak nereden alacağımızı bilmiyorum. Otobüsle çıkışlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan uygulamanın tamamen mahkumların ve ailelerinin sağlığı ile ilgili olduğunu belirterek, cezaevinden alınan mahkumların şehir içinde evlerine kadar bırakılacağını açıkladı. Başsavcılık, Antalya dışında ikamet edenlerin ise otogara bırakılacağını, seyahat için belgelerinin ise cezaevinde kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Gün sonuna kadar Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan yaklaşık 900 kişinin tahliye olacağı açıklandı. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olanların işlemleri ise devam ediyor.

DÜZENLEMEDEN KİMLER FAYDALANIYOR?

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.