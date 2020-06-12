ANTALYA Açık havada sinemaya yoğun ilgi

Açık havada sinemaya yoğun ilgiAntalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sahilde Sinema Var' etkinliği 'Bayi Toplantısı' filmi ile başladı.

12.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:48
Açık havada sinemaya yoğun ilgi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sahilde Sinema Var' etkinliği 'Bayi Toplantısı' filmi ile başladı. Beach Park Varyant Meydanı'nda düzenlenen sinema alanına saatler öncesi giriş yapan vatandaşlar yıldızlar altında sosyal mesafeli sinema keyfi yaşadı.
Aylardır sinemaya hasret kalan Antalyalılar açık havada bol kahkahalı bir akşam geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Sahilde Sinema VarMaskeli Sinema' etkinliği 'Bayi Toplantısı' filmi ile izleyici ile buluştu. Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı'nda ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte sosyal mesafe ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulandı. Etkinlik alanı bariyerlerle çevrildi, vatandaşlar iki ayrı kapıdan sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sinema alanına alındı. KAHKAHALI SİNEMA KEYFİ
Giriş kapılarında güvenlik görevlileri vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Alan girişinde vatandaşların el dezenfekteleri yapıldı, maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi. Aylardır sinemaya hasret kalan Antalyalılar, denizden esen meltemin yüze vurduğu açık alanda beyaz perdede sinema izlemenin keyfini yaşadı. Sinemaseverler güzel bir Akdeniz akşamında kahkahalarla dolu unutulmaz bir gece geçirdi. Etkinlikte sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır ve içecekler de unutulmadı. REZERVASYON GEREKİYOR Her hafta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde 'Organize İşler Sazan Sarmalı', 'Biz Böyleyiz', 'Bizim İçin Şampiyon', '7. Koğuşta Mucize', 'Hedefim Sensin', 'Aykut Enişte' ve 'Merhaba Güzel Vatanım' gibi Türk Sinemasının birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak. Açık hava sinema keyfi 13 Haziran'da 'Bayi Toplantısı', 14 Haziran'da 'Biz Böyleyiz' filmlerinin gösterimi ile devam edecek. ANTALYA Açık havada sinemaya yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beach Park, Güncel, Haber

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