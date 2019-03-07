Antalya Adliyesinde 10 Hakim Emekliye Ayrıldı

Kaynak: İHA

Antalya Adliyesi'nde görev yaparken emekli olan 10 hakim için için veda yemeği düzenlendi.Hakimleri Canan Karcı, Necla Kasap, Raşit Ekmen, Demir Durak, Ali Girgin, Nurten Ekmen, Mustafa Kaplan, Yaşar Küçükel, Selda Karaman, Günay Karacabey Özkaynak'ın emekliye ayrılmaları nedeniyle düzenlenen veda yemeğine Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Antalya 1. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil Ergün, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ile Antalya Adliyesi'nde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcılar ile eşleri katıldı.Yemekte konuşan Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, ve Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, yargı teşkilatı ve adliye adına yaptıkları hizmetlerinden dolayı emekliye ayrılan hakimlere teşekkür ettiler.Antalya Adliyesi adına plaket takdim edilen emekliye ayrılan hakimler de meslektaşları arasında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.Veda yemeği emekli olan hakimlerin tebrikleri kabul etmesinin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. - ANTALYA