Antalya Adliyesinde Engelli Asansörleri Hizmete Başladı

Antalya
Adliyesinde engellilerin hizmet binasına daha rahat girebilmeleri için yaptırılan 5 asansör hizmete sunuldu.
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü
"nde hizmet vermeye başlayan asansörler, engelli adliye personelleri ve adliyeye gelen engelli vatandaşlarca kullanılmaya başlandı.
Asansörlerin hizmete sunulması sırasında Başsavcı
Vekilleri Hayrettin Tızlak, Gürkan Küçük ve Cumhuriyet Savcısı Niyazi Yar da gelerek asansörler hakkında adliye görevlilerinden bilgi aldı. Adliye yetkililerine teşekkür eden engelliler, asansörlerin hayatlarını kolaylaştırdığını ifade etti.
Antalya Adliyesindeki açık ve kapalı alanların engelli erişimine uygun hale getirilmesi daha önce de engelli yürüyüş yolu, kabartmalı engelli alfabesiyle baskılı kat ile vaziyet planları, yönlendirme levhaları, uyarı ve akıllı işitme sistemi konulmuş, 4 engelli tuvaleti de standartlara uygun hale getirilmişti.
3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Antalya
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:34