Antalya Adliyesinde 'korona virüsü' önlemi
Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Antalya Adliyesi'nde tutuklu duruşmalar hariç, diğer duruşmalar 2 hafta ertelendi.
16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:50
Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Antalya Adliyesi'nde tutuklu duruşmalar hariç, diğer duruşmalar 2 hafta ertelendi.
Antalya Adalet Sarayı'nda korona virüsü önlemleri kapsamında, 2 hafta boyunca tutuklusu olan davaların duruşması görülecek. Tutuklu olan dosyalarda, sanıklar da adliyeye getirilmeden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlanacak. Bugün ağır ceza mahkemelerinde görülecek olan duruşmalar ise, heyetlerin ortak kararıyla ertelendi. - ANTALYA
Antalya Adalet Sarayı'nda korona virüsü önlemleri kapsamında, 2 hafta boyunca tutuklusu olan davaların duruşması görülecek. Tutuklu olan dosyalarda, sanıklar da adliyeye getirilmeden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlanacak. Bugün ağır ceza mahkemelerinde görülecek olan duruşmalar ise, heyetlerin ortak kararıyla ertelendi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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