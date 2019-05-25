ANTALYA Ağabey- kardeş, yakınlarına el sallayarak nakil operasyonuna girdi

Kaynak: DHA

Ağabey- kardeş, yakınlarına el sallayarak nakil operasyonuna girdiHatay'da yaşayan ve 17 yaşından bu yana konjenital böbrek yetmezliği tedavisi gören Gülşah Kaba (34), doktorların nakil kararının ardından ağabeyi Alper Kaba'nın bağışladığı böbrekle hayata tutundu. Ameliyata girerken son derece moralli olan iki kardeş yakınlarına Biz iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz diye el sallayıp, öpücük göndererek ameliyathaneye girdi.Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuşan Gülşah Kaba, diyalize hiç girmediğini, ancak yediklerine, içtiklerine ve hayatına hep çok dikkat ederek bugüne kadar geldiğini söyledi. Yaşadığı Hatay Dörtyol'daki doktorlarının artık böbrek nakli olması gerektiğini söylediklerinde kadavra listesine yazılmak istemediğini anlatan Gülşah Kaba, Beklemek istemedim. Prof. Dr. Alper Demirbaş hocamı duymuştum. Hemen Antalya'ya gelerek kendisiyle görüştük dedi.GÖZYAŞLARINI TUTAMADIAğabeyi Alper Kaba'nın kendisine böbrek verdiğini belirten Gülşah Kaba, gözyaşlarına hakim olamadı. Kaba, Hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem. Çok güzel bir duygu bu. O bana ikinci hayat verdi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var dedi. Hastalığı süresince annesinin, babasının ve teyzesinin hep yanında olduklarını söyleyen Gülşah Kaba, Onlara minnettarım. Çok seviyorum hepsini diye konuştu.'TUZUN TADINI UNUTTUM'Hastalığı nedeniyle yıllarca hep tuzsuz yemek yediğini anlatan Kaba, Bir süre sonra alıştım tabii. Şu an tuzlu yemeye başladım. Bana garip geliyor bu tat dedi. Diş teknisyeni olarak çalışan Kaba, Öğle yemeklerimi dışarıda yiyemiyordum. Evden getiriyordum. Şimdi artık iyiyim. İyice iyileştikten sonra hayatı dolu dolu yaşamak istiyorum. O yüzden böbrek naklini ertelemek istemedim diye konuştu.'BİR EVLADIM DİĞERİNE ÇARE OLDU'Emekli öğretmen Rahile Kaba (60) ise kızının ve tüm ailenin bu süreçte çok zorlu günler yaşadığını belirterek, Evladım elimizden gidiyordu. Çaresiz bir durumdaydık. Ama diğer evladım kızımıza çare oldu. Her zaman yavrumuzun arkasındayız. Evladım yeniden doğmuş gibi hissediyorum dedi. Emekli öğretmen Musa Kaba (62) ise kızını hayata döndüren Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.