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Antalya ağaç köklerine elleriyle hayat veriyor

Ağaç köklerine elleriyle hayat veriyorANTALYA'da oturan emekli resim öğretmeni Selahattin Gökoğlan (68), öğretmenliği döneminde ağaç köklerine şekil vermeye başladı.

14.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:43
Ağaç köklerine elleriyle hayat veriyor
ANTALYA'da oturan emekli resim öğretmeni Selahattin Gökoğlan (68), öğretmenliği döneminde ağaç köklerine şekil vermeye başladı. Yaklaşık 27 yılda çeşitli formlarda 80 heykel üreten Gökoğlan, Doğada yok olmakta olan, çürümekte olan ağaç köklerini toplayıp, onlara şekil vererek heykelle dönüştürüyorum dedi.
Manisa'nın Kula ilçesinde doğan Selahattin Gökoğlan, 1974 yılında bitirdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde okurken, memleketinde ilginç bir ağaç kökü buldu. Okula götürdüğü ağaç kökünün arkadaşları arasında ilginç bulunması üzerine Selahattin Gökoğlan'da ağaç kökleri ve ahşaba değişik formlar verme fikri oluştu. Ahşaba şekil vermekte gereken aletlerin bir kısmını demirci dükkanlarında kendisi yapan Selahattin Gökoğlan, resim öğretmeni olarak görev yaptığı Hakkari, Erzurum, Manisa ve 'da kendisine atölyeler kurarak ağaç kökleri ve ahşaba çeşitli şekiller verdiği eserler oluşturdu. Gökoğlan, ağaç kökleriyle ağaç gövdelerini birleştirerek çeşitli heykeller de yaptı.
2001 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Şefi olarak emekli olan Selahattin Gökoğlan, Antalya'ya yerleşti. Kışları Antalya merkezde, yazları ise Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde geçiren Selahattin Gökoğlan, buradaki evinin yanına kurduğu minik atölyede ahşaba hayat vermeyi sürdürüyor.
27 YILDA 80 HEYKEL YAPTI
Bir heykel için 6 ile 15 gün kesintisiz çalışan Gökoğlan, ağaç köklerinin yapısını, hareketini ve formunu inceleyip, kafasından belirli bir konu bulduktan sonra ağaç köklerine şekil veriyor. Kabuk ve fazla bölümlerini attığı ağaç köklerini yontarak, kazıyarak çeşitli formlara sokan Gökoğlan, büyüklüğü uygun olanları fırında pişiriyor. Ağaç kurdunu yok etmek için de bazı heykellere vernik, bazılarına kimyasal madde, bazılarına da boya süren Gökoğlan, konu olarak Anadolu'nun mitolojik yapısıyla günümüzdeki sosyal yaşam arasındaki bağları seçiyor. Toplumsal çelişkiler üzerine heykeller yapan Gökoğlan, 27 yılda yaklaşık 80 eser üretti. Selahattin Gökoğlan, bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Muğla başta olmak üzere birçok il ve ilçede 28 kişisel sergi açtı. Selahattin Gökoğlan'ın her heykelinin özel olarak yaptığı bir tablosu da bulunuyor.
'90'LI YILLARDA AĞAÇLA UĞRAŞMAYA BAŞLADIM'
Selahattin Gökoğlan, Emekli resim öğretmeniyim. 90'lı yıllarda ağaçla uğraşmaya, ağaç kökleriyle heykel çalışmaya başladım. Heykellerimde Anadolu mitolojisi, Anadolu halkının yaşamını birleştirerek, onlardan heykel yaptığımda, o heykellerden yola çıkarak kişisel resim çalışıyorum. Doğada yok olmakta olan, çürümekte olan ağaç köklerini toplayıp, onlara şekil vererek heykelle dönüştürüyorum dedi.
Antalya ağaç köklerine elleriyle hayat veriyor

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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