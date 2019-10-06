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Antalya ağaca çarpan kamyonette sıkışan şoför ağır yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan kamyonetin şoför mahallinde sıkışan Mehmet Altan, itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı.

06.10.2019 12:24
Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan kamyonetin şoför mahallinde sıkışan Mehmet Altan, itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu kurtarıldı. Bacaklarında aşırı derecede ezik ve kırık olan Altan ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında D-400 karayolunun Kaş'a bağlı Gökçeyazı Mahallesi geçişinde meydana geldi. Mehmet Altan'ın kullandığı 27 AVM 18 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki çam ağacına çarptı. Şoför Mehmet Altan'ın belden aşağısı çam ağacı ile şoför mahalli arasına sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı çağrıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çok dikkatli bir çalışma sonrası şoför Mehmet Altan'ı aracın kapısını ve bazı bölümlerini keserek, çıkardı. Bacaklarında aşırı derecede ezik ve kırık olan Mehmet Altan'a ilk müdahale kaza yerindeki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Ardından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Altan tedaviye alındı. Mehmet Altan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Antalya ağaca çarpan kamyonette sıkışan şoför ağır yaralandı

Mehmet Altan, İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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