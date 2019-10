Antalya-ahmet eke: farklı hizmetlerle markamızı büyütmeye devam ediyoruz

Ahmet Eke: Farklı hizmetlerle markamızı büyütmeye devam ediyoruzHasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'DE akaryakıt sektöründe farklı hizmetler sunduklarını ve tüketicilerin bundan memnun olduğunu ifade eden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, 'Son yıllarda sektörde yaşanan yoğun rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen tüm operasyonlardaki süreç iyileştirmelerini büyük kararlılıkla uyguladık. Sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir büyüme için tüketiciyi hep dinledik. Birçok yeniliği hayata geçirerek marka değişim ve dönüşümünü oldukça güçlü bir şekilde besledik' dedi.6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen 10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nde enerji sektörünün dev isimleri bir araya geldi. Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, zirvede Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Enerji sektöründe bir markanın gücünün, o markanın tüketici nezdinde sahip olduğu imaj olduğunu belirten Ahmet Eke, doğru imajı oluşturabilmenin bazen yıllar aldığını söyledi. Eke, 'İmajınız sadece istasyonlarınızın dışardan bakıldığında nasıl göründüğüyle değil, tüketicilere ne hissettirdiğinizle şekilleniyor. Yani, içerisinde büyük emekler sarf edilerek kazanılan gerçekliği de barındıran istasyonlarınızın, ürünlerinizin, hizmetlerinizin, yönetim tarzınızın, iletişim faaliyetlerinizin, amaç ve planlarınızın nasıl algılandığı her şeyin önüne geçiyor. Aytemiz markasına duyulan ilgiyi, güveni, sempatiyi, ürün ve hizmet kalitesini sürekli ölçmeye ve artırmaya çalışıyor, tüketicilerin satın alma tercihlerinde üst sıralara emin adımlarla tırmanıyoruz" diye konuştu.'TÜKETİCİMİZİ DİNLİYORUZ'Dünyada ve Türkiye'de dinamiklerin hızla değiştiğine dikkati çeken Eke, herkesin hayatına giren akıllı cihazlar ile bilgiye çabucak ulaşıldığını vurguladı. Tüm sektörlerde toplanan verilerin ışık hızında değerlendirildiğini belirten Eke, 'Buna göre akılcı aksiyonlar alınıyor. Tüketici tercihleri çeşitleniyor, beklenti ve ihtiyaçları artıyor. Dijitalleşme sektörümüzde geleceğin rekabetini şekillendiren en belirleyici özelliklerden biri olacak. Son yıllarda sektörde yaşanan yoğun rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Aytemiz olarak, tüm operasyonlarındaki süreç iyileştirmelerini büyük kararlılıkla uyguladık. Sağlıklı, sürekli ve sürdürülebilir büyüme için tüketiciyi hep dinledik, onlara şaşırtan ürün ve hizmetler sunduk. Birçok yeniliği hayata geçirerek marka değişim ve dönüşümünü oldukça güçlü bir şekilde besledik" diye konuştu.165 İSTASYON MOTOSİKLET KULLANICILARI İÇİN DÖNÜŞTÜOtomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, henüz sayıları oldukça düşük olmasına rağmen elektrikli araçlar için istasyonlarda hızlı şarj adaları kurduklarını dile getiren Eke, sektöre enerji istasyonu kavramını kazandırdıklarını açıkladı. Motorlu araçlar içerisinde erişimi kolay, yakıt sarfiyatı düşük, trafik ve park problemine önemli bir çözüm olabilecek motosiklet kullanıcılarının kimse tarafından sahiplenilmediğini gördüklerini anlatan Eke, ' Motosiklet federasyonu ve dernekleriyle irtibata geçtik, hızla bu kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarını tespit ettik ve 'motorcu dostu istasyon' kavramını geliştirdik. Personelimizi bu konuda eğittik ve 165 istasyonumuzu bu yönde dönüştürdük" diye konuştu.MOTORCU DOSTU TRAFİK PROJESİ'Motorcu dostu trafik' projesindeki gelişmeleri de aktaran Eke, şöyle devam etti:'Projeye ve motosiklet kullanıcılarına dikkat çekmek için hem motorcu gezgin bir kadın hem de akademisyen olan Asil Özbay ile 20'den fazla ilde motosiklet kulüplerinin ve üyelerinin katıldığı toplantılar düzenledik, 3 bine yakın motorcuya dokunduk. Bu yıl da başta büyük kentler olmak üzere düzenlediğimiz üniversite toplantıları ile interaktif proje söyleşilerimize devam ediyoruz. Proje kapsamında çekilen ve hali hazırda TV'lerde yayında olan kamu spotumuz ile de daha geniş kitlelerin konuya duyarlılığını arttırmaya çalışıyoruz."100 İSTASYONDA SELF SERVİSTüketicilerin araçlarına kendilerinin hızla yakıt alabilmesini sağlayan self servisin, pompa fiyatları sayesinde tüketicilere zaman ve bütçe tasarrufu sağladığını belirten Eke, 'Tüketicilerimizin yüzde 78'i bu alternatif hizmeti çok iyi düşünülmüş bir hizmet olarak tanımlıyor. Yüzde 82'si yaptıkları işlemi çok kolay olarak değerlendiriyor. Yüzde 92'si ise bir sonraki yakıt alımında yine self servisi kullanacağını ifade ediyor. Ancak, yüzde 78 tüketicimiz istasyonumuza geldiklerinde, istasyon görevlilerimizin yönlendirmeleri ile bu deneyimi yaşadıklarını dile getiriyor" diye konuştu.ARAÇTAN ÖDEPerakende işinde dijitalleşme, data işleme gibi kavramların iş yapış tarzlarını derinden etkilediğini belirten Ahmet Eke, 'Aytemiz olarak dijital çağın, günlük hayatımızın her alanında kullanıma soktuğu mobil uygulamalara çok önem veriyor, bu vizyon ile yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Her geçen gün sayısı hızla artan Aytemiz Kart için perakendeci bir yaklaşımla tüketicimiz ile aramızdaki en etkili iletişim kanallarından biri olarak gördüğümüz mobil uygulamalarımız üzerinden sunduğumuz 'araçtan öde' seçeneğini dört, mobil ödeme seçeneğimizi de iki yıldır başarı ile yönetiyoruz. Çok kısa sürede kartımıza tüketiciye fayda sağlayacak farklı özellikler kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.