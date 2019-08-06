ANTALYA AİLELER VE BEBEKLERİ PLAJ PARTİSİNDE EĞLENDİ

ANTALYA'nın Kemer
ilçesinde düzenlenen bebek plaj partisinde bebekler aileleriyle yüzdü, ardından babalar bez değiştirmek için yarıştı. Günün kazananı ise tüm eğlenceleri tadan bebekler oldu.
Kemer merkezinde bulunan ünlü Ayışığı Koyu'ndaki sahilde, doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz tarafından sponsor firmaların da destekleriyle düzenlenen 'Baby Beach Party- Bebek
Plaj Partisi'ne 35 aile bebekleriyle katıldı. Organizasyon ilk olarak denizde ayrılan alanda anne ya da babanın bebeğini alarak özel şişme boyunlukla denize girmeleriyle başladı. Suda eğlenceli dakikalar geçiren aileler bebeklerini ve kendilerini bol bol fotoğrafladı.
'KAS GRUPLARINI HAREKET ETTİRİYORLAR'
Denize bebeğiyle giren Zeynep Koçer, Bebeğim 3 aylık. Şu anda Antalya
'da, belki de Türkiye'de ilk defa yapılan bir organizasyona bebeğimle birlikte katıldım. Bütün bebekler birlikte denize girdik. Şimdi deniz keyfi yapıyor çocuklarımız. Kas gelişimleri için en önemli hareketlerden biri denizde yüzmek. Çünkü bu aylarda bebekler ya kucakta ya da yataktalar. Yatakta ve kucakta farklı bir hareket yapamazlar. Suyun içinde anne karnı hissini yaşayıp, kas gruplarını hareket ettiriyorlar. Bizim için de keyifli bir etkinlik dedi.
BABALAR BEBEK BEZİ DEĞİŞTİRDİ
Denizden çıkarılan bebekler duş ve ardından masaja alındı. Masaj sonrası ise babaların zorlu sınavı başladı. İki ayrı etapta düzenlenen yarışmayı 10 saniyenin altında 1.5 yaşındaki Ela bebeğin bezini değiştirmeyi başaran Cafer Yüce (29) kazandı. Cafer Yüce'nin sevince ortak olan ise eşi Fulya Yüce oldu. Çevreden geçenler de yarışmayı ilgiyle izledi.
'EŞLERE ÇOK BÜYÜK BİR GÖREV DÜŞÜYOR'
Yarışmayı kazanarak 'En Baba Adam' plaketinin de sahibi olan Cafer Yüce, Antalyalıyım. Bebek bezi değiştirme yarışmasına katıldık. Bunu daha önce evde birkaç kez yaptım, eşim evde zor durumda kaldığında. Genel olarak yapmadığım bir şeydi. Ama şu anda birinci oldum. Aslında çok zor bir şey ve eşlere burada çok büyük bir görev düşüyor. Allah onların yardımcısı olsun diye konuştu.
'BEKLEMİYORDUM BU KADAR HIZLI DEĞİŞTİRECEĞİNİ'
Yarışmanın birincisi Cafer Yüce'nin eşi Fulya Yüce (28) de şöyle dedi
Açıkçası öyle her gün yardımcı olmuyor. Ama ben zor durumda kalırsam ya da o sırada olmazsam yanında hiç beni aramadan değiştiriyor. Bu ödülü aldığı için mutlu oldum açıkçası beklemiyordum bu kadar hızlı değiştireceğini. Hem de kızımıza bir anı olarak kaldı, o beni daha çok mutlu etti.
'ANNELERİN VE BABALARIN TEPKİLERİ ÇOK GÜZEL'
Organizasyon ile ilgili konuşan doğuma hazırlık eğitmeni ve doula Fatma Gül Korkusuz, Burada çok fazla soru oluyordu. 'Anneler ve bebeklerle ilgili bir etkinlik yapılmıyor Gül Hanım, haberiniz var mı' diyorlardı. Çocuk doğduktan sonra da ben onlara desteğe devam ediyorum. Ama benim bildiğim ve araştırdığım kadarıyla hiçbir etkinlik yoktu. Bugün burada birkaç etkinliği bir araya getirip, güzel bir plaj partisi organize ettik. Yaklaşık 35 bebek katılımcımız ve bunların anneleriyle babaları var. Baba yoksa yanında bir arkadaşları var. Bu organizasyonda kalabalık bir ekibiz aslında. Şöyle ki sağlık çalışanlarımız var. Doktor, hemşire, bebek hemşiresi, ebesi yani tamamen güvenli ellerde olacakları, kendilerini güvenli olarak hissederek denize girecekleri, masaj yaptıracakları, eğlenecekleri ve aynı zamanda zumba yapabilecekleri bir alan olsun istedik. O yüzden böyle bir çalışmaya başladım. Çok da güzel karşılık aldık buradan. Annelerin ve babaların tepkileri çok güzel. Bebekler de mutlu, yani onlar mutlu olduğu zaman bizler de mutluyuz dedi.