Haberler » Güncel » Antalya ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti - Haber

Antalya ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar ettiANTALYA'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

19.12.2019 19:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:04
Ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti
ANTALYA'da ailesiyle yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren Enver Ö. (56), pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Enver Ö.'nün, ailesine, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı ve boya işleri yapan Enver Ö.'den 6 gündür alamayan mesai arkadaşı, evine gidip kapıyı çaldı. Enver Ö.'nün arkadaşı, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, itfaiye ekibinin yardımıyla kapıyı açıp eve girdi. Ekipler, oturma odasındaki çekyatın üzerinde Enver Ö.'nün cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede, Enver Ö.'nün pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlendi.
, Enver Ö.'nün intiharından önce bıraktığı mektuba ise el koydu. Enver Ö.'nün ailesine yazdığı mektupta, 'Sizi öldürmeyi düşündüm. Ancak kanınızla elimi kirletmek istemedim. Size kına bırakıyorum' ifadelerine yer verdiği öğrenildi. Mektubun üzerindeki poşette ise bir miktar kına olduğu görüldü. Enver Ö.'nün cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Antalya ailesine kına bırakıp, pompalı tüfekle intihar etti

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:12   Düzce'deki "2009 Askeri Lise Sınavı sorularının çalınması" davasında karar - Haber
19:10   Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, engelli çocuklarla kek yaptı - Haber
19:10   Isparta'da akıma kapılan inşaat işçisi yaralandı - Haber
19:10   MALTEPE'DE FATMA ŞENGÜL'Ü ÖLDÜREN SANIĞA "HAKSIZ TAHRİK" İNDİRİMİ - Haber
19:08   Spor konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:14:15