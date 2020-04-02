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ANTALYA Ailesine kızdı, evi yaktı

Ailesine kızdı, evi yaktıANTALYA'da anne ve babası ile tartıştıktan sonra evden ayrılan A.A. eve dönüp yangın çıkartı ve kaçtı.

02.04.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:08
Ailesine kızdı, evi yaktı
ANTALYA'da anne ve babası ile tartıştıktan sonra evden ayrılan A.A. eve dönüp yangın çıkartı ve kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde söndürdü.
Yangın, 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde 2 katli bir binanın giriş katında meydana geldi. İddialara göre akşam anne ve babası tartışan A.A, elini cama vurması sonucu yaralandı. A.A, daha sonra evden ayrılıp, hastaneye giderken anne babası da şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Sabah eve geri dönen A.A, evde kimsenin olmaması üzerine iki ayrı odayı ateşe verip ayrıldı. Evden duman çıktığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki ayrı noktada çıkartılan yangının kasıtlı olarak A.A. tarafından çıkartıldığını belirledi.
Polis , kayıplara karışan A.A.'yı arıyor. ANTALYA Ailesine kızdı, evi yaktı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Polis, Anne, Güncel

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ANTALYA Ailesine kızdı, evi yaktı
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