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ANTALYA-Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef olduANTALYA'nın Serik ilçesinde akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.

29.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:29
Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu
ANTALYA'nın Serik ilçesinde akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Alacami Mahallesi'nin Gümüşler mevkisinde meydana geldi. Gülsüm Yılmaz'ın arazide otlayan 3 yaşındaki büyükbaş hayvanı, iddiaya göre şiddetli rüzgar nedeniyle kopan elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapılarak telef oldu.
Olayın ardından mal sahibine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. ANTALYA-Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşler, serik, Güncel

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ANTALYA-Akıma kapılan büyükbaş hayvan telef oldu

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