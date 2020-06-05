Antalya Akseki'de haziranda kar mücadelesi

Antalya Akseki'de haziranda kar mücadelesiANTALYA'nın Akseki ilçesinde karla kaplı Morca Yaylası yolunun açılması için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

05.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:21
Antalya Akseki'de haziranda kar mücadelesi
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde karla kaplı Morca Yaylası yolunun açılması için iş makineleriyle çalışma yapılıyor. Akseki ilçesinde haziran ayında yayla yollarının açılması için karla mücadele yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2500 metre yüksekliğindeki Akseki'nin Morca Yaylası'nda yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekibi, Akseki ilçesine 55 kilometre, Çukurköy Mahallesi'ne 28 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolunu iş makineleri yardımıyla ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çukurköy Mahalle sakinleri, Morca Yaylası yolunun bazı bölümlerinin hala kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti. Sürücülük ve arıcılık yapan köylüler, karla kaplı yayla yolunun açılmasının ardından hayvanları ve arıları yaylaya çıkaracaklarını söyledi. Antalya Akseki’de haziranda kar mücadelesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurköy, Antalya, Akseki, Güncel, Haber

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