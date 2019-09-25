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Antalya akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı

Akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralıAntalya'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

25.09.2019 09:26
Akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı
Antalya'da, iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya- Konya karayolunda sürücüleri ve plakaları henüz belirlemeyen iki otomobil çarpıştı. Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi yakınlardan meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişinin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna gönderildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Adem ÇETİNAKSEKİ (Antalya), (DHA) -
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Antalya akseki'de iki otomobil çarpıştı 4 ölü, 2 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA

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