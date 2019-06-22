22.06.2019 17:16
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ANTALYA Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.

Akseki 'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı (2)
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyreden Metro Turizme ait 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı. Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir 'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU CİDDİ
Sürücü Memiş Dilek (27) ile aralarından 5 çocuğunda bulunduğu 25 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Konya'dan Antalya'ya seyreden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün, yağmur nedeniyle kaydığı, sürücü Memiş Dilek'in direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattığı belirtildi.ANTALYA Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
Kaynak: DHA
Konya , Antalya , Akseki , Güncel

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