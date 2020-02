Antalya aktob başkanı yağcı: bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım

AKTOB Başkanı Yağcı: Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazımAKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, " Türkiye 'nin turizm geliri hedefi 40 milyar dolar civarında. Bunu 34 milyardan 40 milyar dolara çıkartmak noktasında Antalya 'nın üzerine de görev düşüyor. Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım. Turist sayısını artırırken, turizm gelirlerini de artırmamız gereken bir yıla girdik" dedi.Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği'nce Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu'nda, 'Antalya, büyük fırsatları olan iddialı bir şehir' konulu panel yapıldı. Panele, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ile Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege konuşmacı olarak katıldı.'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 2020 YILI'Panel sonunda gazetecilere açıklama yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, bu organizasyon için özellikle Antalya'nın seçilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. 2019 yılını Antalya turizmi açısından yüzde 17 büyümeyle kapattıklarına vurgu yapan Erkan Yağcı, 16 milyon yabancı turist sayısına ulaştıklarını aktardı. Yağcı, "Bizim için önemli olan 2020 yılı. 2020 yılında 16 milyonun üzerine çıkmak, bunu yaparken de gelirlerimizi artırma hedefimiz var. Türkiye'nin turizm geliri hedefi 40 milyar dolar civarında. Bunu 34 milyardan 40 milyar dolara çıkartmak noktasında Antalya'nın üzerine de görev düşüyor. Bu sene gelirlerimizi yüzde 10 ile 15 arasında artırmamız lazım. Turist sayısını artırırken, turizm gelirlerini de artırmamız gereken bir yıla girdik" dedi.'AVRUPA'DAKİ İVMEYİ DAHA İLERİYE GÖTÜRMEMİZ LAZIM'Antalya'ya geçen yıl 5.5 milyon Rus, 2.6 milyon da Alman turist geldiğini kaydeden Erkan Yağcı, "İki tane kaynak pazar hem Türkiye hem de Antalya için. Her iki pazarda da büyüme hedefimiz var. Özellikle Avrupa pazarı bu sene çok önemli. Avrupa'daki ivmeyi daha ileriye götürmemiz lazım. Bu sene Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde büyüme kaydetmemiz lazım. Dolayısıyla Rusya'da yakaladığımız başarıyı mutlaka Avrupa'da da yakalamamız lazım" diye konuştu.ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege de, Antalya'ya kışın gelindiğinde her şeyin daha uygun olduğu bir dönemde, daha rahat bir tatil yapılabildiğine dikkati çekti. Sunumunda 2020'nin Patara Yılı olduğuna değindiğini belirten Yeliz Gül Ege, Patara'nın sadece bu yılı hak etmediğini, orada 32 yıllık kazı çalışmalarının yapıldığını ve emek veren insanlar olduğunu söyledi. Gül Ege, "Patara'nın en eski deniz fenerlerinden birine sahip olması, Osmanlı'nın ilk telsiz ve telgraf istasyonunun Patara'da olması, Patara her şeyin yanında bir meclisi olan, antik çağda üç boya sahip 6 şehirden birisidir. Özellikle sunumumda şunu söyledim: 'Patara'da Santa'nın Noel Baba'nın doğduğunu biliyor musunuz?' dedim. Tabii ki bilmiyorlardı. Biz bunu yıllardır pazarlayamadık. Ben umuyorum ki bu yılın bölgenin gelişimine, kazıların hızlanmasına, yapıların ayaklanmasına çok faydası olacak. Yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını artıracaktır. Antalya'nın sadece deniz, kum, güneş değil kültür ve sanat ile gündeme geleceği, rotasının turizmle gelişeceği bir yıl olacak 2020 yılı" dedi.