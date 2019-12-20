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Antalya akvaryum balığından 600 bin tl

Akvaryum balığından 600 bin TLAkdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 2019 yılında akvaryum balığından 600 bin TL kazandı.

20.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:17
Akvaryum balığından 600 bin TL
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 2019 yılında akvaryum balığından 600 bin TL kazandı.
'da kurulu Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye genelindeki tüm iç sularda balık popülasyonunu artırmak adına çalışmalar yürütüyor. Özellikle süs balığı sektöründe Türkiye'nin birçok yerindeki toptancılara çeşitli süs balıkları ulaştıran merkez, bu yıl 600 bin civarı akvaryum balığı sattı.
TANESİ 1 TL'DEN SATILDI
19 yıldır akvaryum balıkları üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Enstitü Müdürü Serkan Erkan, Singapur, Malezya ve Çin'den ithalatın önüne geçtiklerini söyledi. Bu yıl 800 bin akvaryum balığı ürettiklerini aktaran Erkan, tanesi 1 liradan 600 binini sattıklarını kaydetti. Erkan, 'Amacımız özel sektörle rekabet değil. Onlara önderlik etmek. Sattığımız bu balıklarla 600 bin TL gelir sağladık. Bunun sektördeki yansımasının 2-3 milyon TL olacağını tahmin ediyoruz diye konuştu.
Antalya akvaryum balığından 600 bin tl

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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