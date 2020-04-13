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ANTALYA Alanya Belediyesi maske üretecek

Alanya Belediyesi maske üretecekALANYA Belediyesi, koronavirüs salgınıyla artan maske talebini karşılayabilmek adına, kendi maskesini üretmeye başladı.

13.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:30
Alanya Belediyesi maske üretecek
ALANYA Belediyesi, koronavirüs salgınıyla artan maske talebini karşılayabilmek adına, kendi maskesini üretmeye başladı. 13 kişilik ekip, günde 1500 ile 2 bin arasında maske üretmeyi hedefliyor.
Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada maske arayışları artarken, Alanya Belediyesi ilçe genelindeki ve belediye içerisindeki talebi karşılayabilmek adına kolları sıvadı. Belediye birimlerinde görev alan terziler ve gönüllü olarak yardım etmek isteyen terzilerle birlikte maske ekibi oluşturuldu. 13 kişiden oluşan ekip, maske üretimine de başladı.
Maske dikim ekibini ziyaret eden ve başarılar dileyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde artan maske ihtiyacını karşılayabilmek adına kendi üretim birimimizi kurduk. İlerleyen günlerde daha da genişleyecek ekibimiz şu anda 1500 ile 2 bin maske üretecek kapasiteye sahip" dedi.
Üretilen maskelerin vatandaşlara kısa süre içerisinde dağıtılmaya başlanacağı belirtildi. ANTALYA Alanya Belediyesi maske üretecek

Kaynak: DHA

Etiketler: Alanya Belediyesi, Koronavirüs, Alanya, Güncel
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