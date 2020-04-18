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ANTALYA Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı

Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldıSokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya'nın Alanya ilçesinde, sokaklar ve sahil bomboş kaldı.

18.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:16
Alanya 'da cadde ve sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Antalya 'nın Alanya ilçesinde, sokaklar ve sahil bomboş kaldı. Güzel havanın tadını sokaktaki kediler ve balkonda güneşlenen yerleşik yabancılar çıkardı.
Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de tedbirler sıklaşırken, son iki haftadır 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Özellikle kıyı bölgelerinde bu dönemler turistlerle dolu olurken, salgın sonrası ülkede yerleşik yabancılar hariç turist bulunmuyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde de durum farksızken, sokağa çıkma yasağı sonrası sahiller boşalırken, sokaklar hayvanlarına kaldı.
SOKAĞA ÇIKAMAYINCA BALKONDA GÜNEŞLENDİ
Alanya'da yerleşik yaşayın bur Ukraynalı, 25 dereceyi bulan havada sokağa çıkma yasağı nedeniyle balkonda güneşlenmeyi tercih etti. Türkiye'deki tedbirlere ayak uyduran yerleşik yabancılar da Alanya'daki güzel havanın tadını böyle çıkardı.
BİNLERCE ARACIN GEÇTİĞİ YOL BOMBOŞ
Alanya'da D-400 karayolunun sahil kısmı da bugün ıssız olan noktalardandı. Normal zamanlarda, gün içinde binlerce aracın geçtiği yolda, sokağa çıkma yasağı sonrası sadece çalışma izni olan kamyoncular ve jandarma araçları vardı.
Alanya'da turizm sezonu normal şartlarda mart ayı gibi başlarken, koronavirüs salgını sonrası turizmin ne zaman başlayacağı henüz öngörülemiyor. ANTALYA Alanya’da cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel
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