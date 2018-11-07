Antalya Alanya'da Çalılık Yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü.
Mahmutlar Mahallesi Kodallar mevkisindeki çalılık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 itfaiye aracı ve 18 işçinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 30 dönüm çalılık alan zarar gördü.
Yerleşim yerlerine yakın olan yangın bölgedeki muz bahçelerine sıçramadan söndürüldü.
Mahmutlar,Alanya,Antalya
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:31