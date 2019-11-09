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Antalya alanya'da en büyük balık avlama yarışı başladı

Alanya'da en büyük balık avlama yarışı başladıANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Balıkçılık Turnuvası 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla başladı.

09.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:59
'da en büyük balık avlama yarışı başladı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Alanya Turnuvası 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla başladı. İki gün sürecek turnuvada balıkçılar lösemiye dikkat çekmek için beyaz maske taktı.
Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) ve birçok kulübünün desteğiyle başlayan olta balıkçılığı turnuvası Alanya Fishing Tournament yarışmasına 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce düzenlenen brifinge lösemiye dikkat çekmek için maskelerle çıktı. Deniz ve hava durumuyla ilgili son bilgileri de alan balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize salladı.
10 KASIM'A ÖZEL YARIŞMA
ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini söyledi. Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'te sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya da dikkat çekmek" dedi.
Turnuva, yarın sona erecek.
Antalya alanya'da en büyük balık avlama yarışı başladı

Balıkçılık, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA


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