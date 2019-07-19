ANTALYA ALANYA'DA FUHŞA 5 KİŞİ TUTUKLAMA

ANTALYA İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu 6 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alanya merkez ve Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler takibe alındı. 2 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından jandarma ekipleri, 16 Temmuz sabahı operasyon düzenledi. Baskında; M.G., A.B., M.A., U.G., A.Ö. ve Kırgızistanlı kadın G.A. evlerinde gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 kadın da kurtarıldı. Kadınlar, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G Adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G, A.B, M.A. A.Ö. ile Kırgızistanlı kadın G.A. 'İnsan ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Foto Şüphelilerin adliyeye sevkinden foto