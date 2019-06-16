16.06.2019 17:03
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ANTALYA Alanya'da Hakan Altun rüzgarı

Alanya'da Hakan Altun rüzgarıANTALYA'nın Alanya ilçesinde fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.

Alanya'da Hakan Altun rüzgarı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun sahne aldı.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Alanya'daki bir eğlence mekanında konser verdi. Yaklaşık 2 bin kişinin dinlediği konserine sevilen şarkısı 'Bir telefon' ile başlayan Hakan Altun'a telefonlarının ışıklarını yakan hayranları yüksek sesle eşlik etti. Şarkı arasında Alanya'da olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Altun, Sizin gibi müzik sever insanlarla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. Standart konser sözleşmelerinde olduğu gibi burasıyla benim aramdaki sözleşmede de 'Hakan Altun 90 dakika sahnede kalır ve konseri tamamlar' yazıyor. Yemişim sözleşmeleri, ben yorulana, siz de sıkılana kadar buradayız dedi.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Hakan Altun birbirinden sevilen şarkılarının yanı sıra birçok şarkıyı da seslendirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren konserde Hakan Altun hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.ANTALYA Alanya'da Hakan Altun rüzgarı
Kaynak: DHA
Alanya, Güncel

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