ANTALYA-Alanya'da kruvaziyer gemi sürprizi
Alanya'da kruvaziyer gemi sürpriziANTALYA'nın Alanya ilçesine, sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi.
15.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:34
Alanya 'da kruvaziyer gemi sürprizi
ANTALYA'nın Alanya ilçesine, sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Rota dışı demirlendiği öğrenilen geminin yolcuları, koronavirüse karşı termal kamera ve kontrollerden geçirildikten sonra kente giriş yaptı.
Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle sezonun ötelenmesinin ardından bekleyişe geçilen Alanya'da ilk yolcu gemisi limana demirlendi. Antalya 'dan yola çıkılan, Bahama bandıralı, 'Serenissima' adlı gemi, Alanya Limanı'na demirlendi. Lüks gemiyle ilçeye çoğu İngiliz 91 turist geldi. 52 kişilik mürettebatın görev yaptığı gemiden inen turistler, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından termal kameralarla kontrol edilmesinin ardından Alanya'ya ayak bastı.
İlçeye rota dışı demirlendiği öğrenilen 'Serenissima' ile bu akşam Mısır'a gidilmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alınacak.
ANTALYA'nın Alanya ilçesine, sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi. Rota dışı demirlendiği öğrenilen geminin yolcuları, koronavirüse karşı termal kamera ve kontrollerden geçirildikten sonra kente giriş yaptı.
Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle sezonun ötelenmesinin ardından bekleyişe geçilen Alanya'da ilk yolcu gemisi limana demirlendi. Antalya 'dan yola çıkılan, Bahama bandıralı, 'Serenissima' adlı gemi, Alanya Limanı'na demirlendi. Lüks gemiyle ilçeye çoğu İngiliz 91 turist geldi. 52 kişilik mürettebatın görev yaptığı gemiden inen turistler, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından termal kameralarla kontrol edilmesinin ardından Alanya'ya ayak bastı.
İlçeye rota dışı demirlendiği öğrenilen 'Serenissima' ile bu akşam Mısır'a gidilmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alınacak.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANTALYA-Alanya'da kruvaziyer gemi sürprizi
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