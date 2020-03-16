ANTALYA Alanya'da mart ayında deniz keyfi
Alanya'da mart ayında deniz keyfiANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen tatilci ve vatandaşlar sahile inerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
16.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:10
Alanya 'da mart ayında deniz keyfi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen tatilci ve vatandaşlar sahile inerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ve nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler ve vatandaşlar, dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelerek denizin keyfini çıkardı. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.
Öğleden sonra güneşli hava yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, meteoroloji yetkilileri Alanya'da yarın yağış beklendiğini belirtti.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen tatilci ve vatandaşlar sahile inerek deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ve nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen tatilciler ve vatandaşlar, dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelerek denizin keyfini çıkardı. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları ise denize girerek serinledi.
Öğleden sonra güneşli hava yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, meteoroloji yetkilileri Alanya'da yarın yağış beklendiğini belirtti.
Kaynak: DHA
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