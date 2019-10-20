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Antalya alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

20.10.2019 12:54
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 8 dönüm orman alanı zarar gördü.
Alanya'ya bağlı Cikcilli Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin yakınındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve çok sayıda personelle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı.
Antalya alanya'da orman yangını

Antalya, Alanya, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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