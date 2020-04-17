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ANTALYA Alanya'da sahiller boşaldı, caddeler doldu

Alanya'da sahiller boşaldı, caddeler dolduAntalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs önlemleri sonrası sahiller bomboş kaldı.

17.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:06
Alanya 'da sahiller boşaldı, caddeler doldu
Antalya 'nın Alanya ilçesinde koronavirüs önlemleri sonrası sahiller bomboş kaldı. Sahillere ve parklara gidemeyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğu için caddelerde ve marketlerde kalabalıklar oluşturdu.
Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de de sıkı önlemler alınıyor. Geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.
Tedbirler kapsamında uygulanan yasaklar sonrası Alanya'da nisan ayında cıvıl cıvıl olan sahiller bomboş kaldı. 25 dereceleri bulan güzel havaya rağmen sahillere kimse gitmiyor. Halk sahiller ve parklardan uzak duruyor.
CADDELERDE YOĞUNLUK
Alanya'da dünyaca ünlü sahiller boş kalırken, caddelerde kalabalıklar göze çarpıyor. Özellikle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar marketlere giderek alışveriş yapıyor. Sahilleri boş bırakan vatandaşlar caddelerde ve sokak aralarında tam tersi gündelik yaşamda olduğu gibi kalabalıklar oluşturdu. ANTALYA Alanya’da sahiller boşaldı, caddeler doldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel
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