ANTALYA ALANYA'DA ŞENLENDİRİCİ VE KURTOĞLU RÜZGARI

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin açılışında Hüsnü Şenlendirici ve Cengiz Kurtoğlu konser verdi. Alanya
Belediyesi'nin Gökbel Yaylası'nda düzenlenen şenliğe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Adem Murat Yücel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. Yılı vesilesiyle tüm şehitleri andı. Yaylalar bizim sevdamızdır diyen Başkan Yücel, Yörük kültürü bizim vazgeçilmez değerimizdir. Özünü ve kültürünü kaybetmemiş Anadolu insanı bizim başımızın tacıdır. 15 yıl önce, ata yurdumuz Toroslar'da, yaylaların yaylası Gökbel'de Yörük kültürümüzü yaşatmak ve Hz. Hamza'dan, Hz. Ali'den bizlere miras kalan ata sporumuzu tanıtmak amacıyla başlattığımız güreşlerimizi, onbinlerce insanımızın katılımıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz dedi. Açılış konuşmalarının ardından klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici sahneye çıktı. Şenlendirici, çaldığı şarkılarla zaman zaman kalabalığı hüzünlendirdi bazen de coşturdu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Hüsnü Şenlendirici den sonra sahneye Cengiz Kurtoğlu çıktı. Konserine, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla başlayan Kurtoğlu'na Şenlendirici de klarnetiyle eşlik etti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser arasında Başkan Adem Murat Yücel, Şenlendirici ve Kutoğlu'na Alanya yöresel kıyafeti olan şalvar ve kasket ile üzerinde portreleri olan su kabağı hediye etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da ikiliye isminin yazılı olduğu 82 sırt numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Yöresel kıyafetleri sahnede giyen Kurtoğlu, konserine bu şekilde devam etti. Cengiz Kurtoğlu yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
Görüntü Dörüntü
--------------
Alandan görüntü
Hüsnü Şenlendirici'den görüntü
Cengiz Kurtoğlu görüntü
Konser görüntü
Kalabalık görüntü
Hediye verilmesi
Adem Murat Yücel konuşma
Genel detaylar
Engin ANAKALANYA, (DHA)