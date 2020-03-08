ANTALYA-Alanya'da sıcak hava sonrası sahiller doldu
Alanya'da sıcak hava sonrası sahiller dolduANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak hava etkisini gösterirken, yerli halk ve turistler sahile akın etti.
08.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:28
Alanya 'da sıcak hava sonrası sahiller doldu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak hava etkisini gösterirken, yerli halk ve turistler sahile akın etti. Turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli halk ise plajda güneşlendi.
Alanya'da mart ayıyla birlikte hava sıcaklığı 19-20 dereceleri görürken, yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denize girdi. Yerli halk ise Kleopatra Plajı'nda güneşlenirken, çocuklar sahilde oyunlar oynadı.
'TATİLE GELDİM, ÇOK BEĞENDİM'
Neredeyse 12 ay güneşli havanın hakim olduğu Alanya'ya diğer şehirler ve yurt dışından da çok sayıda vatandaş gelerek yaşamayı tercih ediyor. 3 ay önce İstanbul'dan gelerek Alanya'ya yerleşen Erkut Erkan, kısa bir süre önce tatile geldiğini ve çok beğendiğini, buraya yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Erkan, Tatile geldikten sonra buraya yaşamak için karar aldım. Çok beğendim burayı. Şimdi ise güneşleniyoruz. İstanbul'da bazı akrabalarımız var, telefonlaşıyorum. Onlar kışlık kıyafetlerle dolaşırken, ben güneşin tadını çıkarıyorum dedi.
Alanya'da en çok sosyal yaşamını beğendiğini aktaran Erkan, İnsanları çok sevecen, sıcak kanlı. Kleopatra Plajı'ndayız, herhalde dünyanın en iyi 7 plajından bir tanesi. Geldik, tadını çıkarıyoruz. Yaşamak da tadını çıkarmak kadar keyifli olacaktır umarım diye konuştu.
Alanya'da güneşli havanın perşembe günü yerini yağmura bırakacağı belirtildi.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak hava etkisini gösterirken, yerli halk ve turistler sahile akın etti. Turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli halk ise plajda güneşlendi.
Alanya'da mart ayıyla birlikte hava sıcaklığı 19-20 dereceleri görürken, yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Hafta sonu güneşli havanın tadını çıkaran turistler, denize girdi. Yerli halk ise Kleopatra Plajı'nda güneşlenirken, çocuklar sahilde oyunlar oynadı.
'TATİLE GELDİM, ÇOK BEĞENDİM'
Neredeyse 12 ay güneşli havanın hakim olduğu Alanya'ya diğer şehirler ve yurt dışından da çok sayıda vatandaş gelerek yaşamayı tercih ediyor. 3 ay önce İstanbul'dan gelerek Alanya'ya yerleşen Erkut Erkan, kısa bir süre önce tatile geldiğini ve çok beğendiğini, buraya yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Erkan, Tatile geldikten sonra buraya yaşamak için karar aldım. Çok beğendim burayı. Şimdi ise güneşleniyoruz. İstanbul'da bazı akrabalarımız var, telefonlaşıyorum. Onlar kışlık kıyafetlerle dolaşırken, ben güneşin tadını çıkarıyorum dedi.
Alanya'da en çok sosyal yaşamını beğendiğini aktaran Erkan, İnsanları çok sevecen, sıcak kanlı. Kleopatra Plajı'ndayız, herhalde dünyanın en iyi 7 plajından bir tanesi. Geldik, tadını çıkarıyoruz. Yaşamak da tadını çıkarmak kadar keyifli olacaktır umarım diye konuştu.
Alanya'da güneşli havanın perşembe günü yerini yağmura bırakacağı belirtildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANTALYA-Alanya'da sıcak hava sonrası sahiller doldu
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor
Güncel
Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti
Güncel
Lise öğrencileri okul önünde tekme tokat birbirlerine girdi