ANTALYA Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı

Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattıANTALYA'nın Alanya ilçesinde A.S. adlı kadın, çevreyoluna bağlanan tali yolu, kendi mülkü olduğu gerekçesiyle kapattı.

15.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:02
Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde A.S. adlı kadın, çevreyoluna bağlanan tali yolu, kendi mülkü olduğu gerekçesiyle kapattı. Mahalle muhtarı Muammer Asiltürk, belediyeyle görüştüklerini ve alternatif bir yol açacaklarını söyledi.
Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde, D-400 karayoluna bağlanan ve 56 yıldır kullanılan Karagedik bölgesindeki tali yol, A.S. adlı kadın tarafından özel mülkü olduğu gerekçesiyle tel örgüyle kapatıldı. Mahallenin üst kısımlarından Syedra Antik Kenti ve bazı otellerin iniş yolu olarak kullanılan yolun Alanya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla kapatılmasının ardından, burayı kullananlar zor anlar yaşadı.
'KEŞKE BİZE SÖYLESELERDİ ÖNLEM ALIRDIK'
Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, olay sonrası yolu kapatan vatandaşla görüştüklerini ve tapulu alanı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Asiltürk, "Bu yol otobüslerin geçtiği güzergah. Kargıcak Mahallesi'nin üst kısımlarından gelen halk otobüsleri ve yerli halk sahil yoluna çıkmak için burayı kullanıyor. Otobüsler bu yoldan geçerek merkeze gidiyor. Buranın kuzey bölgesi Antik Syedra Kalesi. Turistler ve doğu bölgesine gitmek isteyenler de bu yoldan geçiyor. Arsa sahibi buranın tapulu malı olduğunu söyledi. Biz de 'Tamam' dedik. Kapatabilirler, öyle bir hakları olabilir ama keşke bize söyleselerdi, biz de ona göre önlemini alsaydık. Arsa sahibi Alanya Belediyesi'ne bildirdiğini söyledi. Belki belediyenin bizlere söylemeye fırsatı olmamıştır. Alanya Belediyesi'yle aramızda bir sorun yok" diye konuştu.
Alternatif olarak kapatılan yolun yanındaki dere yatağını kullanacaklarını söyleyen Asıltürk, "Bu yol 1964 yılında açılmış. Yaklaşık 56 yıldır kullanıyor. Buradan geçemeyen vatandaşlar 1,5 kilometre doğudan, 1,5 kilometre batıdan olmak üzere toplam 3 kilometrelik yolu dolaşmak zorunda kalıyor. Bu yolun bir an önce açılması lazım" dedi. ANTALYA Alanya’da ’tapulu alanım’ deyip, yolu kapattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karagedik, Kargıcak, Alanya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Haber
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3’ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20’ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
DSÖ’den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun Haber
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Haberler››Güncel››ANTALYA Alanya'da 'tapulu alanım' deyip, yolu kapattı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:33: Lösemi tedavisi gören down sendromlu çocuk Kovid-19'u yendi - Haber 18:32: Kuyumcu, saatçi ve bijuteri mağazalarında deneme süresi kısa tutulacak - Haber 18:32: TBB'den yabancı belediyeler ve uluslararası kurumlarla pandemiyle ilgili tecrübe paylaşımı - Haber 18:29: Otizmli Furkan'ın hayali gerçek oldu - Haber 18:28: Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi pazarlar dolup, taştı - Haber 18:21: Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi - Haber 17:58: Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı - Haber 15:50: Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı - Haber 10:58: Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek - Ekonomi