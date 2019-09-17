Haberler » Güncel » Haber

Antalya alanya'da tatilciler sahilleri doldurdu

Alanya'da tatilciler sahilleri doldurduAntalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahilleri doldurdu.

17.09.2019 17:18
Alanya'da tatilciler sahilleri doldurdu
Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen tatilciler sahilleri doldurdu. Tatilcilerin kimi güneşlendi, kimi ise denizde yüzdü.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 31 derece, deniz suyu sıcaklığının 28, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen yerli- yabancı tatilciler plajları doldurdu. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları başta olmak üzere sahillerde şemsiye açan tatilcilerin bazıları güneşlenirken, bazıları ise denizde serinlemeyi tercih etti.
Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca etkili olacağını belirtti.
Antalya alanya'da tatilciler sahilleri doldurdu

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:58 Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
19:58 Vali Arslantaş'tan Vali Epcim'e hayırlı olsun ziyareti
19:57 İbb başkanı imamoğlu harem otogarı'nda incelemelerde bulundu
19:57 Antalya'daki orman yangını 3,5 saat sonra kontrol altında
19:56 Tıp öğrencilerinin "beyaz önlük" töreni
19:56 Özbekistan, 19 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
19:56 İlkler TEKNOFEST'te sergileniyor